Giulia Salemi, l’influencer in tuta durante la puntata del GF: ecco il prezzo del suo outfit alternativo

In molti sono stati curiosi di sapere quale sia il prezzo della tuta meravigliosa indossata dall’influencer Giulia Salemi: eccolo qui

Lo spettatore risulta molto attratto e soprattutto molto attento dagli outfit di ogni personaggio famoso, in particolare coloro che rientrano nella cerchia dei programmi tra i più seguiti dei palinsesti Mediaset e Rai. A destare l’attenzione particolare da parte del pubblico è stata la famosa tuta indossata dalla bellissima Giulia Salemi nel corso della puntata del reality Gf Vip 2022. Il web è totalmente impazzito e ha voluto curiosare circa il prezzo della tua in questione.

Molte volte la società tende a rispecchiarsi in alcuni modelli del mondo del web, della tv, del cinema e delle serie tv, concentrandosi su abiti spesso brandizzati fatti di giacche plissate, paiettes che rendono l’evento sempre un po’ più speciale e affermato.

Le star rilanciano look stravaganti ma anche basic che tornano di moda come è successo con i pantaloni della tuta ce ritornano ad essere il trend inaspettato dell’autunno 2022. A rilanciarlo sono state le star internazionali tra cui Kim Kardashian, Charlize Theron e Hailey Bieber, seguendo la moda degli anni Novanta. Le sorelle Kardashian, infatti, tendono sempre a pubblicizzare i loro look, in particolare con quello comfort-chic eternamente attuale, da portare anche con le ciabatte chunky.

L’influencer Giulia Salemi ha spesso fatto parlare di sé per i suoi look che rispecchiano, spesso la sua personalità, semplice, elegante e raffinata. La ragazza ha spesso puntato su uno stile casual-chic come il completo gessato indossato qualche tempo fa e postato sul suo profilo Instagram. Proprio qualche tempo fa, la Salemi è stata protagonista della Mostra del Cinema di Venezia 2016 per aver indossato un vestito dallo spacco super vertiginoso, attaccata da molti haters.

Durante le puntate del Gf Vip cambia spesso look e questa volta ha attirato l’attenzione di Alfonso Signorini che ha detto la sua.

Giulia Salemi e il look “nuovo” al Gf Vip

Nella puntata andata in onda del reality Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è presentata con un look sobrio ed elegante che ha attirato l’attenzione del conduttore e del pubblico a casa che non ha potuto non notare il suo outfit comodo e sportivo.

La ragazza, infatti, ha indossato una tuta dell’Adidas dove, la caratteristica principale sono i lacci bianchi che fanno da contrasto al colore verde scuro.

Curiosi di sapere il prezzo? Il pantalone Adidas indossato da Giulia al GF Vip costa 90 €, mentre la felpa 100 €.

In tutto l’outfit completo dell’influencer ha un costo totale di 190 €.