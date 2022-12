Maria Antonietta Tilloca, chi se la ricorda la concorrente del primo Grande Fratello? Ecco com’è diventata | Irriconoscibile

Chi ricorda la bellissima Maria Antonietta Tilloca, concorrente della prima edizione del Grande Fratello? oggi è irriconoscibile, ecco che fine ha fatto

In tv per la prima volta negli anni 2000 approdava il reality Grande Fratello, uno dei format televisivi ispirati all’omonimo personaggio di un romanzo 1984 di George Orwell, leader dello stato totalitario di Oceania che, attraverso le telecamere sorveglia costantemente reprimendo il libero arbitrio dei suoi cittadini. Proprio lo slogan “Grande Fratello vi guarda” si riferisce al fatto che gli autori osservano i loro concorrenti all’interno della casa. Ma vi ricordate quella prima edizione quanti volti indimenticabili ha regalato al suo pubblico? Tra questi c’è quello di Maria Antonietta Tilloca. Ma la donna che fine ha fatto?

Originaria di Alghero, provincia di Sassari, Maria Antonietta classe 1973, ha sempre avuto una grande passione per l’arte e tutto ciò che concerne l’animo artistico. Cresciuta in una famiglia semplice, con valori essenziali e importanti all’interno della società, la ragazza ha due fratelli più giovani: Mauro e Gianfranco. Dopo aver conseguito il diploma all’Istituto d’arte, prosegue gli studi presso l’Accademia di Belle Arti.

Il sogno della giovane è sempre stato associato al fatto di voler diventare una pittrice ma, si sa che per raggiungere ciò che si vuole, soprattutto in campo artistico, bisogna fare tantissimi sacrifici e rimboccarsi le maniche, così come ha fatto Maria Antonietta prima di approdare al reality che in parte le ha cambiato la vita. La giovane ha svolto diversi lavori per mantenersi come la babysitter e la cameriera.

Nel 2000 è arrivata la svolta, in quanto è stata selezionata al reality Grande Fratello. Proprio durante la sua esperienza, si è distinta per la sua sensibilità e la sua simpatia facendosi voler bene da tutti. La donna ha rivelato di essere rimasta in contatto con alcuni dei suoi colleghi come Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Lorenzo Battistello. Questo le ha permesso in seguito di farsi conoscere e ottenere grande visibilità tanto che dopo il Gf ha allestito una Mostra a Milano.

Ma oggi cosa fa Maria Antonietta Tilloca?

Dopo la partecipazione al Grande Fratello del 2000, la vita di Maria Antonietta è totalmente cambiata. Oggi la donna ha 48 anni ed è stata ospite del programma di Barbara D’Urso, Live Non è la D’Urso in occasione della reunion. I follower non hanno fatto altro che ricordare quanto fosse stupenda e dall’animo pulito e sensibile proprio come gli anni 2000 quando era soltanto una giovane ragazza con tantissimi sogni.

Ancora oggi, la donna coltiva la passione per l’arte, tanto da aver partecipato al noto programma Detto Fatto su Rai 2 con tutorial sull’attività oggettistica. Oggi è proprio questa la sua attività: la donna realizza creazioni ed è attiva su una pagina Instagram molto seguita dal pubblico.

Gli oggetti sono anche una bellissima idea regalo e in qualche scatto appare anche con un look decisamente nuovo, caschetto biondo e sorriso smagliante. Insomma, il mondo dello spettacolo per la 48enne oggi è soltanto un meraviglioso ricordo.