Maddalena Corvaglia, gli scatti senza veli mandano in visibilio il web: la showgirl si spoglia completamente

Maddalena Corvaglia e i numerosi scatti senza veli che fanno impazzire letteralmente il web: ecco cosa ha dichiarato

Showgirl e conduttrice italiana che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo per via della sua bellezza disarmante e per il suo ruolo da Velina condiviso con la sua amica Elisabetta Canalis: stiamo parlando della biondissima Maddalena Corvaglia. Il successo è iniziato da Miss Italia nel 1997 fino ad approdare nel noto tg satirico che le ha regalato molta visibilità. Di recente, grazie ai suoi scatti senza veli ha esibito una parte di sé sui social lasciando il mondo del web senza fiato.

Abbiamo anticipato come il successo della donna sia arrivato da un noto concorso di bellezza come Miss Italia el 1997, che ha aperto le porte a Maddalena Corvaglia nel famoso mondo tanto ambito dello spettacolo. Successivamente, Maddalena nel 1999 ha la possibilità di partecipare al noto provino circa il ruolo da Velina e il 27 settembre dello stesso anno viene scelta per affiancare la bellissima Elisabetta Canalis. Le due avevano instaurato un rapporto forte e sincero tanto che, la stessa velina bionda aveva dichiarato quanto fosse difficile trovare un’amica nel mondo dello spettacolo.

Nell’intervista la Corvaglia dichiarò: “Nel nostro ambiente è difficile trovare delle amiche. La complicità tra noi è talmente forte che non posso paragonarla a nessun altro rapporto di amicizia… Ci sono delle cose di me che non ammetterei mai con nessuno, ma quando le condivido con lei mi sento capita”. Insieme alla Canalis, la ragazza ha condiviso tantissime esperienze televisive come Pechino Express una settimana di conduzione del tg satirico Striscia la notizia.

Per quanto concerne la vita sentimentale, l’ex velina è stata legata per molti anni al conduttore Enzo Iacchetti, ma dopo degli scatti bollenti, la coppia decise di comunicare la loro separazione. Circa l’amore attuale, Maddalena Corvaglia è legata a Stef Burns, definendolo l’amore e l’uomo più importante del mondo: “L’uomo migliore al mondo l’ho sposato io. È perfetto, lui e mia figlia hanno portato serenità nella mia vita. Sono passati tre anni dal nostro matrimonio, ma non c’è un giorno in cui non mi sia sentita fortunata”.

Maddalena Corvaglia senza veli sui social: lancia un messaggio

La bellezza di Maddalena Corvaglia è sempre perfetta, tanto che la giovane decide di mostrarsi senza veli sul suo profilo Instagram, lanciando un messaggio di estrema consapevolezza e felicità. La donna si mostra libera non solo dai vestiti ma dalle gabbie che spesso ognuno di noi si porta dietro nel corso della vita.

L’ex velina si lascia andare ad un lungo messaggio molto forte: “Che belli che sono i 40anni. È come se girassi l’angolo e vedessi tutto da una nuova prospettiva. A 40 anni smetti di costruire la persona che vuoi essere per gli altri e inizi a domandarti chi sei, non hai più la a necessità di appartenere ad un gruppo per affermare la tua identità”.

La donna lancia un messaggio, un importante riflessione sul scoprire qualcosa di noi stessi nel profondo: “A 40 anni non hai la presunzione di insegnare la vita agli altri – prosegue -, ma subentra il desiderio di comprenderne il senso. A 40 anni smetti di cercare le risposte negli altri e la felicità all’esterno. Sai cosa ti piace o ti dà fastidio e sai dove ti porterà una strada, prima ancora di imboccarla. A 40 anni togli agli altri il privilegio di ferirti con le parole, dietro alle quali vedi solo il limite o le paure di chi le dice. A 40 anni la rabbia cede il posto alla compassione. Ed è lì che comincia il bello…”