Fabio Volo, la triste separazione dalla moglie: la vera causa rivelata a cuore aperto

Fabio Volo e la separazione dalla moglie, la vera causa rivelata dall’uomo: ecco cosa è stato dichiarato dallo scrittore

Grazie al suo famoso talento nella scrittura, l’uomo si è guadagnato una posizione fondamentale nel mondo dello spettacolo tanto che i suoi romanzi sono stati venduti per oltre 5 milioni di copie nella sola Italia e sono stati tradotti anche in altre lingue. Vi state chiedendo di chi stiamo parlando? Proprio di lui, Fabio Luigi Bonetti conosciuto come Fabio Volo. Questo nome d’arte deriva da alcuni brani incisi dall’uomo per l’etichetta bresciana Media Records. Purtroppo, però, Volo ha dovuto affrontare un brutto periodo della sua vita dovuta alla separazione con sua moglie e ne ha rivelato i motivi.

Molo appassionato inizialmente alla musica, l’uomo nel 1996 decide di abbandonare la carriera nel mondo della musica per dedicarsi alla carriera radiofonica a Radio Capital, diretta da Claudio Cecchetto. Successivamente dal 1998 al 2001 conduce tre edizioni del programma Le Iene accanto a Simona Ventura e Andrea Pellizzari, continuando con il programma in onda su Radio Deejay Il Volo del mattino. nello stesso anno in cui vende il suo primo romanzo che raggiunge le 300.000 copie.

Oltre la musica, la scrittura e la radio, l’uomo si concentra anche sul cinema debuttando nell’anno 2002 con il film Casomai di Alessandro D’Alatri, nel ruolo di Tommaso. La sua bravura viene premiata con la candidatura al David di Donatello nella categoria “Miglior attore protagonista”. Nel 2003, interpreta uno degli episodi di Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi di Giovanni Veronesi e collabora alla sceneggiatura di Uno su Due.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, come tutti sanno, egli è stato legato a Jóhanna Hauksdóttir, una donna islandese molto bella e affascinante. I due iniziano a convivere nel 2011 e dalla relazione sono nati due figli Sebastian nel 2013 e Gabriel nel 2015. La coppia si separa e sono stati svelati i motivi della rottura che hanno lasciato il pubblico senza parole.

Fabio Volo e i motivi della rottura con la sua ex moglie

Per la prima volta, in una intervista esclusiva rilasciata da Fabio Volo ai microfoni di Vanity Fair, lo scrittore e speaker radiofonico ha parlato della rottura con la sua ex moglie e madre dei suoi figli, lasciando tutti senza fiato.

Lo speaker attore ha raccontato: “Sono meglio come papà, cosa che non sapevo prima di separarmi. Sono più bravo. Perché ci sono solo io. È vera la cosa che è diminuita la quantità ma è aumentata la qualità”. Inoltre ha anche rivelato di aver vissuto a pieno la relazione con la sua ex compagna e di non averla mai tradita nonostante le presunte voci e atti di infedeltà.

Fabio, così, ha puntualizzato i motivi della separazione affermando: “Johanna e io non è che non ci amiamo più perché non stiamo più insieme: l’amore si è trasformato. Se nella relazione le due persone non tirano fuori la parte migliore dell’altro, possono o restare insieme per poter dire che stanno insieme da cinquant’anni, come se fosse un premio, oppure dirsi “continuiamo ad amarci anche se non stiamo sotto lo stesso tetto”. Sarei rimasto con Johanna tutta la vita se fosse andata bene, non sono “contro la coppia”, non faccio piani, ma se lì dentro non c’è qualcosa che mi tiene vivo, non posso andare avanti”.