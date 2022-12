Luca Argentero, avete mai visto dove vive con Cristina Marino? Una casa a dir poco meravigliosa

Luca Argentero, sapete dove abita con la sua compagna Cristino Marino? una meravigliosa abitazione: ecco i dettagli della vicenda

Tra gli attori più apprezzati e talentuosi di cui gode il mondo dello spettacolo e del cinema italiano, ha regalato al suo pubblico dei personaggi davvero incredibili tutti molto diversi l’uno dall’altro: stiamo parlando di lui, Luca Argentero. Sono tantissimi i film a cui è associato il suo volto: Io Leonardo, Poli Opposti, Diverso da chi e alcune fiction di successo come la famosa Doc-Nelle tue mani. Oggi l’uomo vive con Cristina Marino ma in molti sono curiosi di sapere come è fatta la loro abitazione.

Giovanissimo, si fa conoscere nel mondo dello spettacolo grazie a sua cugina Alessia Ventura, all’epoca letterina, che lo segnala agli autori del Grande Fratello dove nel 2003 verrà scritturato. Terminata la sua esperienza all’interno del reality, il giovane comincia a studiare recitazione esordendo nel ruolo di Marco Tosi nella fiction Carabinieri per ben quattro stagioni.

Il set è diventato il suo luogo del cuore, infatti è divenuto uno degli attori tra i più apprezzati del panorama artistico del mondo dello spettacolo italiano. L’amore per l’arte è davvero infinito anche se , in una intervista ha svelato la sua passione per lo sport, lo yoga e il tennis e, in una intervista ha affermato: “Amo le cose semplici: le gioie che mi dà il mio orto, una passeggiata in montagna (vengo da una famiglia di alpinisti), il tennis“.

In passato l’attore è stato legato a Myriam Catania, da cui successivamente si è separato anche se ha mantenuto un buon rapporto svelando a Io Donna: “Stiamo affrontando un percorso di separazione ormai da mesi, ma con grandissimo amore e rispetto reciproco. Le persone con cui possiamo essere visti o fotografati non sono le cause del nostro esserci lasciati – è trascorso tanto tempo: fanno parte del normale percorso di vita di due ragazzi di 38 e 36 anni… Ci diciamo tutto: né io né lei abbiamo scoperto qualcosa dai giornali”. Oggi è legato a Cristina Marino.

Luca Argentero e la meravigliosa abitazione condivisa con Cristina Marino

Lo spirito del Natale in casa Argentero- Marino è già arrivato. Come recita un famoso slogan “Il Natale quando arriva arriva”, la casa dell’attore è davvero meravigliosa e gli addobbi natalizi mostrati sui social rendono l’abitazione super magica. Dalle immagini condivise sui social dalla compagna di Argentero, è possibile curiosare sugli addobbi utilizzati dalla coppia

Nulla è lasciato al caso: infatti, la coppia dedica molta attenzione ai dettagli tanto che, ogni abitazione della casa è investita da decorazioni, ghirlande e luci suggestive.

Nella camera da letto si possono notare un grande festone natalizio, ai piedi del letto alcune statuine natalizie e alcuni oggetti decorativi. In salotto due alberi di natale, con decorazioni che richiamano il dorato e il rosso; e ancora, campane e lucine colorate arricchiscono sempre più le camere in vista delle feste natalizie.