Meghan Markle e il tradimento a Harry: esce tutta la verità

Meghan Markle e il presunto tradimento a Harry, tutta la verità sulla questione: cosa è venuto fuori dalla dichiarazione

Sorriso che richiama la sua bellezza disarmante, dallo sguardo che grida al riscatto sociale e all’emancipazione, oggi rappresenta una donna che richiama una vera e propria icona di bellezza, di classe, eleganza e raffinatezza: stiamo facendo riferimento a lei, Meghan Markle, moglie del Principe Harry, divenuta dopo il matrimonio Principessa portando un vero e proprio cambiamento radicale nella Royal Family. Pare sia spuntato fuori un tradimento che lascia tutti senza parole.

Originaria di Los Angeles, Meghan Markle è cresciuta nelle zone di View Park-Windsor Hills e Hollywood della città. Nel corso della sua vita ha frequentato o la Northwestern University, dove nel 2003 ha conseguito il bachelor of arts degree in Theater e international studies. Circa i suoi genitori, la madre svolgeva un ruolo di assistente sociale e istruttrice di yoga, mentre suo padre era direttore della fotografia nell’ambito del cinema.

Il volto di Megahn è associato alla famosa serie televisiva Suits, che l’ha resa nota in tutti gli States. Inoltre è stata caporedattrice del sito da lei fondato dal titolo The Tig in quanto molto appassionata di moda. Sono stati davvero tanti i personaggi interpretati da Meghan in ambito cinematografico: tra questi possiamo ricordare Sballati d’amore, Remember Me, In viaggio con una rock star e Come ammazzare il capo… e vivere felici.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, la donna si lega al secondogenito della Royal Family, il Principe Harry annunciando l’addio allo spettacolo e alla moda. Nel 2018, i due convolano a nozze nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, scegliendo una lista nozze solidale. Nel 2020, la coppia annuncia il volere di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale e di essere indipendenti economicamente rinunciando al Sovereign Grant, una sorta di appannaggio reale. Di recente è spuntato fuori un presunto tradimento: sarà così?

Il presunto tradimento di Meghan al Principe Harry: rumors o verità?

La notizia che rimbalza ai media da qualche tempo è il presunto “tradimento” che Meghan avrebbe fatto al Principe Harry scoperto dal principe con dinamiche degne di una soap opera. I tabloid inglesi al momento tacciono poiché scottati da cause vinte dalla coppia circa la diffamazione. Il resto del mondo, invece, parla di una vera e propria crisi coniugale.

A parlarne è proprio magazine americano InTouch, nel quale pare che la Duchessa avrebbe tradito il marito con la guardia del corpo, Christopher Sanchez, assunto lo scorso aprile e già guardia del corpo presso la Casa Bianca ai tempi di George W. Bush e poi di Barack Obama.

Un amico del Principe, avrebbe raccontato di come Harry avrebbe scoperto l’altarino. Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del figlio Archie perché Meghan si sarebbe dimenticata di andarlo a prendere. Harry, per la paura che le fosse accaduto qualcosa si è messo a cercarla fino a trovarla in compagnia del bodguard. InTouch non molla la presa e afferma che ci sarebbero anche delle foto del litigio nella villa dei duchi a Montecito. La risposta dei due? Nel modo più semplice possibile si mostrano sempre più uniti e complici che mai.