Sandra Milo, la sofferenza scolpita dentro di lei: “Dolori e perdite indicibili”

Sandra Milo e la sofferenza che l’attrice si porta dietro: ecco cosa è stato svelato, i dettagli della vicenda

Musa ispiratrice di Federico Fellini, è una delle attrici italiane che ha lascato senza parole il mondo del cinema italiano: stiamo parlando di lei, Sandra Milo. Le pellicole cinematografiche di successo di questa donna sono davvero tantissime come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l’Oscar. Con il tempo la Milo è divenuta una delle attrici predilette dei maggiori registi italiani dell’epoca. Nonostante la carriera spettacolare, Sandra Milo ha fatto una confessione molto dolorosa.

Per la prima volta Sandra Milo si fa conoscere al mondo del cinema nel 1955, quando esordisce nel film Lo Scapolo, riconoscibile per le sue forme prorompenti, e per il suo talento e la sua bellezza divenne punto di riferimento di moltissimi registi italiani. Nel 1959 ottiene il suo primo ruolo importante nella pellicola Il generale Della Rovere, per la regia di Roberto Rossellini, dove interpreta per la prima volta il ruolo di una prostituta al fianco del regista e attore Vittorio De Sica.

Per la donna, così, si apre il cinema d’autore dove rappresenta per alcuni registi la stella che brilla più di tutte le sue colleghe, soprattutto per Federico Fellini che contribuirà al suo talento e alla sua crescita, con cui ebbe una relazione durata 17 anni. Ricordiamo i film a cui prese parte la donna 8½ (1963) e Giulietta degli spiriti (1965), dove ha il ruolo della famosa femme fatale, incarnando l’immaginario dell’erotismo in contrasto con le moglie dall’aspetto più dimesso dall’aspetto borghese.

In una intervista l’attrice ha parlato della meravigliosa storia vissuta con Federico Fellini in cui ha affermato: “Con Federico è stata una storia meravigliosa”. Inoltre non ha nascosto di aver avuto diversi flirt con moltissimi uomini appartenenti al mondo dello spettacolo: “Sono sempre stata una donna molto libera, nella mente, nello spirito e gli uomini sentivano di non avere la certezza del possesso. Io ho preso un sacco di botte. Quando ti colpiscono è difficile, sa? Perdi anche le forze”.

La confessione sui social di Sandra Milo

La bellissima Sandra Milo, si è lasciata andare ad una lunga confessione ma soprattutto una lunga intervista ai microfoni di Chi Magazine, settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel quale ha parlato del suo vissuto, dei suoi dolori e delle sue gioie, invitando tramite il suo Instagram i follower a leggere con attenzione la sua intervista.

L’attrice ha aggiunto: “Sì, è vero, la vita da un lato mi ha tolto tanto – a volte troppo – senza risparmiarmi dolori e perdite indicibili ma dall’altro, in alcune occasioni, mi ha restituito con gli interessi ciò di cui mi aveva privata. E io l’ho amata lo stesso senza smettere di vestirmi di un bel sorriso, senza dimenticare di coltivare la speranza, senza chiudere il cuore a nuove possibilità. Troverete questo e molto di più questa settimana in edicola su @chimagazineit. Ringrazio sentitamente il Direttore @alfosignorini per avermi concesso un corposo spazio e soprattutto per aver apprezzato le mie parole”.

Ha poi voluto ringraziare coloro che hanno lavorato per la sua intervista ricevendo tantissimi commenti, uno in particolare dalla showgirl Alba Parietti che ha esordito affermando: “Sei una persona meravigliosa”.