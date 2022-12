Paola Barale stroncata nel peggiore dei modi: tremendo colpo incassato dalla showgirl

Paola Barale e il tremendo colpo incassato dalla showgirl cha lascia basiti i fan: cosa è accaduto alla showgirl?

Ha conquistato con la sua bellezza incredibile il mondo dello spettacolo quando, giovanissima, hanno notato in molti la somiglianza alla Pop Star Madonna. Da quegli anni, però, ne sono passati molti e oggi quella giovanissima ragazza è divenuta una donna dalla bellezza incredibile e molto influente nello spettacolo italiano: parliamo di Paola Barale. La donna, questo anno dopo diversi anni lontana dalla televisione, si è messa nuovamente in gioco nel programma Ballando con le stelle. Purtroppo ha incassato un duro colpo.

Come già anticipato, la Barale ha avuto successo per via della sua somiglianza con la cantante Madonna, venendo ascoltata e vista per la prima volta nello show domenicale Domenica In condotto a quel tempo da Pippo Baudo. Successivamente, la donna è stata scritturata nel noto programma Odience di Antonio Ricci fino a raggiungere il successo con altri programmi molto importanti che le hanno regalato l’importanza che ha oggi.

Infatti, sempre all’inizio della sua carriera, la Barale è diventata valletta ufficiale dei programmi di Mike Bongiorno tra cui La ruota della fortuna, Tutti x uno , Festival italiano e i due spin-off de La ruota della fortuna, ossia La ruota d’oro e La ruota mundial. Ha condotto la famosa Buona Domenica, dove ha conosciuto colui che è stato suo marito per poco tempo, Gianni Sperti (all’epoca ballerino e oggi opinionista del noto show Uomini e Donne).

Paola Barale ha vissuto una lunga storia d’amore con Raz Degan durata quindici anni e terminata per divergenze caratteriali. In più di una intervista, la showgirl ha affermato di voler rimanere single: “Di amore ce ne è stato uno solo importante e forse ce ne sarà solo uno, a meno che non incontri qualcuno ancora più fuori di testa di Raz, ma la vedo dura! Non sono alla ricerca di un compagno. Nell’attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”. Oggi è una delle concorrenti di Ballando con le stelle e ha lasciato senza parole il mondo del web per un attacco pesantissimo.

Paola Barale e il duro attacco subito dalla giornalista

Il programma Ballando con le stelle sta giungendo al termine ma le polemiche di certo non si placano sopratuttto tra Selvaggia Lucarelli e alcune concorrenti tra cui Paola Barale e Luisella Costamagna che nelle ultime ore hanno preso le difese di Iva Zanicchi. Il tutto è dovuto al fatto che la Lucarelli trova volgari le battute di Iva Zanicchi e l’ha definita ridicola. L’osservazione è stata criticata da Guillermo Mariotto che l’ha definita “scimmia arrabbiata”.

Ospiti a Oggi è un altro giorno, la Barale e la Costamagna hanno commentato l’accaduto affermando: “Questa non è solo una competizione di ballo, è un programma di intrattenimento. E Iva ci è dentro totalmente, e per questo avrebbe anche motivo di vincere, perché lei è super funzionale al programma che sta facendo. Ma allo stesso modo Mariotto quando dà della scimmia che tira escrementi a Selvaggia si è abbassato al livello di Selvaggia. Secondo me la giuria a volte esagera”.

Sui social, la bella Selvaggia non ha gradito l’intervento della Barale: “Interessante come stia proseguendo questo meccanismo di manipolazione della realtà, in cui il tr**a di una concorrente non è mai esistito (anzi è stato super funzionale al programma!) ma sotto processo c’è ancora ‘in alcuni momenti è stato squallido’. Mariotto si è abbassato al mio livello!”.