Al Bano Carrisi, nuovi guai in vista: dopo l’amante spuntano i debiti | L’accusa è pesantissima

Guai in vista per il cantante di Cellino San Marco: cosa succede ad Al Bano? Le accuse e la presunta amante

Tutti conoscono Al Bano, il noto cantante pugliese, ex marito di Romina Power, con la quale è ancora nel cuore dei numerosi fan grazie anche al sodalizio artistico, oltre che per il matrimonio durato oltre venti anni. Ma l’uomo oggi è accompagnato da Loredana Lecciso, che gli ha dato altri due figli oltre quelli avuti dal primo matrimonio.

Ma se della vita privata del cantante non si è mai parlato per altro che non abbia riguardato il divorzio con Romina e le beghe tra le due donne della sua vita, ultimamente sono altri i gossip che hanno inaspettatamente travolto l’uomo.

Al Bano: la presunta amante

Molto famoso all’estero, soprattutto in Spagna, come molti artisti nostrani, recentemente Al Bano è stato indicato, durante la trasmissione Sábado Deluxe, in onda su TeleCinco, come l’amante di Patricia Donoso, avvocato, che sostiene di aver avuto con lui una storia clandestina durata tre anni, a riprova della quale ha presentato una foto che li ritrae assieme in aeroporto.

Il nostro connazionale ha negato e smentito affermando che, ovviamente, una solo foto non rappresenta una prova, e l’ha minacciata di denunciarla per le sue pesanti affermazioni. In seguito la Donoso ha dichiarato: “Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Io ti dico che lo conosco. […]Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. […] Ci siamo telefonati. […] Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’ha depositata. […] Io continuo a parlare molto bene di lui. […] Al Bano è meraviglioso, non ho mai parlato male di lui”.

Le accuse

Non è finita per Al Bano, che adesso si trova a dover rispondere anche alle accuse di Kiko Hernández, altro conduttore spagnolo, che vanterebbe un credito verso di lui da ben 13 anni. Secondo l’uomo il cantante, dopo averlo querelato anni fa, avrebbe perso la causa e quindi sarebbe stato condannato a pagare le spese processuali.

Ma, nonostante i numerosi solleciti dell’avvocato di Hernández, Al Bano non avrebbe mai onorato il debito. Per questo, stando a quanto riportano alcuni siti di gossip, avrebbe detto: “Il signor Al Bano mi deve dall’anno 2009 30.000 euro. (…) Il mio avvocato è davvero stanco di reclamargli internazionalmente 30.000 euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000 euro? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 euro da tredici anni”.

Come andrà a finire questa storia? Attendiamo tutti una risposta di Al Bano Carrisi a questa nuova accusa.