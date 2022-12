Chanel Totti nella bufera: “rifatta a 15 anni” | La sua risposta è da panico

Chanel Totti finisce nella bufera per una frase detta da qualcuno dei suoi follower: ecco la risposta da panico

Molto attiva su Tik Tok è la figlia di due star del mondo dello spettacolo italiano che di recente sono finite al centro del gossip per la loro relazione finita dopo 20 anni tra Rolex rubati e borse nascoste: ovviamente stiamo parlando di Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti. In molti sono curiosi di sapere se la ragazza a soli quindici anni è ricorda già alla chirurgia estetica. La sua risposta è davvero da panico e lascia tutti senza fiato.

La chirurgia plastica un punto che ormai accomuna moltissime persone del mondo dello spettacolo e non, anche molto giovani che puntano alla bellezza esteriore come punto di forza nella società dell’effimero. Sono tantissime le giovani ragazze ad essere ricorse alla chirurgia plastica, poiché figlie di un modello della società che non fa altro che comunicare che la bellezza è sempre e solo perfezione.

Ci si preoccupa sempre di più di raggiungere la bellezza tra corpo e mente, come ha spiegato Antonella Quaranta, medico estetico e chirurgo generale a Firenze. La dottoressa ha spiegato: “Oggi i pazienti desiderano terapie che rallentino le lancette del tempo con grazia, permettendo loro di avere un aspetto naturalmente più giovane, senza eccessi. E desiderano ritrovare la bellezza senza ‘down time’, ossia tempo di impresentabilità sociale”.

Uno studio recente della Società italiana di medicina estetica afferma che il ritocchino si sta diffondendo anche negli adolescenti tra i 13 e i 18 anni. Mario Sellini, presidente dell’Associazione Unitaria Psicologi Italiani ha dedicato all’argomento un convegno affermando che il 18% degli adolescenti intervistati nella ricerca (2.265) vorrebbe fare ricorso al bisturi. Inoltre, ha anche aggiunto che diversi studi di alcuni colleghi americani che “oltre il 71% di chi si sottopone a interventi chirurgia plastica ha problemi di disturbi della personalità più o meno gravi”.

Chanel Totti, è stata presa di mira agli haters circa l’argomento della chirurgia estetica.

La dichiarazione di Chanel Totti

La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti sembra aver ereditato da sua mamma non solo la bellezza ma anche il suo bel caratterino. Infatti, la ragazza è stata accusata da alcuni haters di essere ricorsa a soli quindici anni alla chirurgia estetica proprio come la sua mamma. Ha risposto alle pungenti accuse con un video pistato su Tik Tok dove conta 300 mila followers.

Con la voce della star per eccellenza del bisturi, Elenoire Ferruzzi, Chanel ha postato su Tik Tok un video rispondendo agli hater: “Non voglio somigliare alle facce di mer*a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca*are al caz*o”, rispondendo circa il tema della chirurgia estetica.

Come la penseranno mamma e papà? Ilary, non ha mai nascosto di essere finita in qualche studio di chirurgia, Francesco Totti?

Attendiamo aggiornamenti sulla questione.