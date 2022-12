Charlene di Monaco è pronta a farlo sul serio: il gesto inatteso sconvolge il Principato

Charlene Di Monaco e il gesto inatteso che sconvolge sia il Principato che i fan della Corona; ecco cosa è accaduto

La bellezza e la raffinatezza hanno fatto di lei uno dei volti tra i più apprezzati ed eleganti del Principato di Monaco. In passato ha conquistato il Principe Alberto Di Monaco che è divenuto suo marito: stiamo parlando di Charlene Di Monaco. Le tensioni ovviamente sono il punto cardine della vita a corte e questo se rivelato creerebbe un vero e proprio problema di fondo che bisogna assolutamente evitare. Ma se così fosse cosa succederebbe?

Grazie ai suoi occhi chiari e i suoi capelli meravigliosi, Charlene è stata una ex modella nata in una famiglia benestante. Suo padre, era proprietario di un’industria tessile e sua madre una nuotatrice e allenatrice della squadra femminile di nuoto. Charlene, infatti ha ereditato la passione per il nuoto proprio dalla sua mamma tanto da diventare una vera Campionessa.

La Principessa, infatti, ha conquistato due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani del 1999 tenutisi a Johannesburg, rappresentando nel 2002 il Sudafrica ai Giochi del Commonwealth. Per via di un infortunio, la ragazza non ha potuto più continuare il suo sogno.

Come tutti conoscono la sua vicissitudine d’amore, Charlene è legata ad Alberto Di Monaco. I due sono convolati a nozze nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi a Monaco Vecchia, diventando la Principessa consorte. Lo scorso anno, purtroppo, la donna ha contratto una malattia in Sudafrica che l’ha costretta a rimanere lontano dai suoi figli per molto tempo. Nel 202, le condizioni non erano ancora delle migliori ed è stata costretta a rimanere ricoverata per altri mesi in una clinica in Svizzera.

Oggi, le condizioni sono tornate ad essere normali, ma le verità a corte sono molto interessanti e risultano ancora di più se fossero rivelate in qualche autobiografia come è successo sia con Diana Spencer che con il figlio Harry. Magari anche Charlene sarebbe pronta a raccontare la sua verità.

Charlene Di Monaco e la rivelazione della “sua ” verità

I tempi con il passare del tempo sono cambiati e questo ha permesso anche alle Principesse di avere egali diritti come i Principi. Cosa potrebbe significare? La principessa Charlene, potrebbe essere libera di svelare i retroscena del suo matrimonio con Alberto n una sua autobiografia. Quello che rimane da capire è se Alberto ne sarebbe contento.

Thomas Pernette, autore di Altesses en détresse, in una lunga intervista a Gala svelando la possibilità affinità che si può notare tra Charlene e il Principe Harry. Il prossimo 10 gennaio, infatti, arriva in libreria Spare, dove Harry svela i retroscena della famiglia Reale senza risparmiare nessuno.

Come Harry, Charlene potrebbe optare per questa opzione, visto che in passato è stata accusata di freddezza e, nonostante il suo giustificarsi magari non ha raccontato tutta la verità.

Un’autobiografia potrebbe svelare i suoi pensieri, umori ed emozioni senza essere fraintesa mostrando davvero come ci si sente a palazzo.

Per Permette un eventuale biografia della Principessa Consorte non sarebbe affatto uno scandalo ma un modo di spostare il punto di vista su quanto avviene nel Principato.