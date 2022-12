Gfvip, la nuova concorrente è famosissima: ecco chi è

Gf Vip, la nuova concorrente possibile è lei, molto famosa nel mondo dello spettacolo: scopriamo insieme di chi si tratta

Come tutti sanno, il Grande Fratello Vip è uno dei reality tra i più seguiti e apprezzati dal 2000 per quanto riguarda il settore dello spettacolo. Questa edizione è condotta da Alfonso Signorini con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ad aiutare il conduttore per la parte social e web ci pensa la bellissima Giulia Salemi. Nel programma, inoltre le novità non mancano mai e nemmeno le indiscrezioni. Pare che ci sarà una nuova concorrente ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

Dagli anni 2000 il Grande Fratello è stato la valvola di sfogo per la società moderna. Inizialmente, ci fu un’analisi sociologica circa il programma sviluppata anche in molti libri circa l’importanza che aveva il programma come specchio di una società fatta e mixata tra il futile, la finzione e la realtà.

Inizialmente vedevamo partecipare il cameriere, la barista, il palestrato, la modella e lo sciocco di turno, che si innamorava, flirtava e consegnava al pubblico quello che era la società a quei tempi. Con il tempo, però, la versione comune al pubblico è diventata VIP, fatta solo di personaggi già conosciuti al mondo dello spettacolo.

Quindi, si può anche dire che con il passare del tempo si è persa quasi l’analisi sociologica che inizialmente il programma voleva restituire al suo pubblico. Oggi la versione 2022 è condotta da Alfonso Signorini con le due opinione Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sempre pronta ad aiutare in maniera attiva il conduttore circa le vicissitudini che siamo soliti vedere nel programma.

Le novità e le indiscrezioni non mancano mai, tanto che si è parlato di una possibile entrata di una nuova concorrente VIP conosciuta già al mondo dello spettacolo.

Chi è la concorrente che potrebbe entrare nella casa del Gf Vip?

Una delle showgirl e modelle he continuano a interessare il mondo del gossip e dello spettacolo è lei, la biondissima Wanda Nara. La ragazza, di recente ha conquistato le pagine di spettacolo non solo per le sue vicissitudini sentimentali ma anche per una probabile indiscrezioni sulla sua entrata nella casa del Gf Vip.

Stando all’indiscrezione di Gustavo Mendez, la showgirl potrebbe tornare al Grande Fratello non più come co-conduttrice ma con un nuovo importante ruolo.

La showgirl e imprenditrice potrebbe entrare come concorrente, così come avvenne nel 2001 per Diego Armando Maradona che entrò nel programma per salutare ‘i fratellini’.

Sarà davvero così? Non facciamo altro che attendere aggiornamenti.