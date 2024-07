Nuova truffa micidiale Esselunga: occhio a questi siti, non cliccare mai: ti ritrovi a vivere sotto un ponte

Una nuova truffa a cui fare molta attenzione che subdolamente sfrutta il noto marchio Esselunga. Attenzione a questi siti.

Oggi più che mai occorre prestare particolare attenzione quando si usa la tecnologia, talmente utilizzata da essere diventata parte integrante della nostra vita.

Spesso però proprio questa familiarità è sfruttata dai malintenzionati. Quante volte navighiamo e scrolliamo senza badare a ciò che stiamo facendo, magari distratti da altre cose.

Questo è il momento in cui entrano in campo i truffatori: mediante email o sms fraudolenti, riescono a trarre in inganno i poco accorti.

Oggi mettiamo in guardia dalla nuova truffa Esselunga, il noto marchio di supermercati che si è visto protagonista suo malgrado come sempre più spesso accade.

Truffa Esselunga: attenzione a questi siti

Le email e gli sms truffaldini hanno un nome ben preciso: phishing. A spiegare in cosa consiste ci pensa egregiamente la Polizia Postale, l’organo da contattare in caso dovessimo esserne vittime. La truffa viene effettuata: “Attraverso una e-mail, solo apparentemente proveniente da istituti finanziari (banche o società emittenti di carte di credito) o da siti web che richiedono l’accesso previa registrazione (web-mail, e-commerce ecc.). Il messaggio invita, riferendo problemi di registrazione o di altra natura, a fornire i propri riservati dati di accesso al servizio. Solitamente nel messaggio, per rassicurare falsamente l’utente, è indicato un collegamento (link) che rimanda solo apparentemente al sito web dell’istituto di credito o del servizio a cui si è registrati”.

E difatti l’email truffa Esselunga inizia proprio così: con un link sul quale cliccare. Una “sorpresa” da parte del supermercato che promette, previa compilazione di un sondaggio, di ricevere in regalo un set di contenitori ermetici da cucina composto da 36 pezzi. Per un valore commerciale di 399 euro, trattandosi di un noto marchio leader.

L’email truffaldina

L’email può trarre in inganno per via dei colori e del marchio del supermercato che sembrano gli originali, e per la pertinenza delle domande del sondaggio, riguardante lo stesso. Un occhio più attento però si accorge di diversi refusi ed errori. Alla fine poi vengono mostrati i finti commenti con relative foto di chi avrebbe vinto davvero il premio, e qui scatta la truffa. Per riceverlo, occorre pagare 2 euro di spedizione. Ovviamente tramite carta di credito.

Vengono richiesti quindi i dati e l’indirizzo per la spedizione – per rendere la cosa più credibile – e i dati che interessano davvero ai truffatori, quelli della carta di credito. Mai fornire i propri dati sensibili se non siamo assolutamente certi della provenienza della richiesta, e in ogni caso nessun regalo si paga. Basta controllare la provenienza delle mail sospette per rendersi conto che solo all’apparenza sono davvero dei siti descritti. Nel dubbio, non fare nulla e contattare l’azienda direttamente. I siti legati a questa truffa, come indica Tecnologia.libero, sono: www.esselunga@italia.it/KKPoBVBD7?/buonoregalo.html; www.esselunga-italia.it/KKPoBVBD7?/buonigratis.html; www.slunga@utente.com/IT-it/tupperware.html. Occhi sempre aperti.