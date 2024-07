Trucco per piantare l’ombrellone in spiaggia senza muovere un dito: questo dispositivo fa tutto da solo | Tutti ti faranno l’applauso

Mai più fatica per piantare l’ombrellone sulla sabbia incandescente: con questo aggeggio vivi già in un roseo futuro.

Finalmente è giunta l’estate, la stagione in cui in genere gli italiani hanno la possibilità di andare almeno qualche giorno in vacanza e il periodo, dunque, che tutti attendono durante l’anno per poter rilassarsi e riprendersi dopo mesi e mesi di lavoro ininterrotto.

C’è chi preferisce acquistare ombrellone e sdraio presso lo stabilimento, ma visti gli aumenti di prezzo notati negli ultimi anni sono tanti i cittadini che cercano le spiagge libere e portano con sé tutto il necessario, dall’ombrellone ai lettini.

In questo modo potrai scegliere anche il punto della spiaggia che più ti aggrada, valutare se stare vicino a un bar, oppure mettersi sulla riva, vicinissimo all’acqua, per godere al massimo dell’aria del mare benefica.

Un problema, però, deve essere affrontato ogni anno: si tratta dell’operazione di piantare un ombrellone, a volte particolarmente difficoltosa, specie se arriviamo in un momento in cui la sabbia è molto calda. C’è un semplice oggetto che sta spopolando in questo periodo, permette di piantare l’ombrellone in pochi secondi.

Piantare l’ombrellone, mai più stress

Un gadget facile e veloce da utilizzare, per ovviare alla fastidiosa operazione di fissare l’ombrellone c’è proprio questo oggetto chiamato SandFix, così pazzesco da essere diventato virale sul social Tik Tok.

Sandfix è un gadget composto da una chiodatrice elettrica per ombrelli realizzata in plastica riciclata – è anche in parte ecologico, dunque -, accompagnata da una batteria al litio con una capacità di carica che dura moltissimi giorni, probabilmente l’intera vacanza, da un motore da 7,2 V e da una pinza pieghevole in alluminio.

SandFix, un oggetto, una rivoluzione

Oltre ad avere un design all’avanguardia, SandFix prevede anche un blocco di sicurezza che evita che il piccolo motore si attivi per errore. Nei video su Tik Tok è possibile assistere a come funzioni questo meraviglioso oggetto.

Grazie a questo gadget l’ombrellone si installa in soli 3 secondi, permettendo di aggiungere del tempo di qualità alla vostra giornata di mare e di sdraiarvi subito sotto il vostro ombrellone ben saldo nel terreno.