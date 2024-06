Assicurazione RC auto, da luglio previste finalmente agevolazioni | Devi fare questa telefonata di 5 minuti

Da luglio sarà possibile giovare delle agevolazioni per quello che riguarda l’assicurazione RC auto, basta una sola telefonata per poterne beneficiare.

Il mondo dell’automobilismo negli ultimi mesi è cambiato veramente molto. Per tutti gli automobilisti è diventato difficile riuscire ad avere chiara la situazione. Cambia il Codice della Strada, cambiano le automobili, ma cambiano anche le regole per quello che riguarda la polizza assicurativa.

Buona parte delle modifiche sono state inserite semplicemente per migliorare il livello di sicurezza in strada. Dal mese di luglio, ad esempio, tutte le vetture di nuove fabbricazione dovranno essere dotate di ADAS, ovvero di tutta una serie di funzionalità che dovrebbero aiutare l’automobilista nella guida della sua vettura.

Ma questo non è sufficiente, dal 7 luglio per tutte le automobili in vendita in Europa è obbligatoria la scatola nera integrata nel corpo della vettura stessa. Molte vetture ne sono già dotate, perché sono fornite dalle compagnie assicurative.

Quest’ultima è utile per riuscire a registrare quelli che sono i dati della vetture e del conducente, una previsione che era stata già indicata in passato dall’Unione Europea. Ma se al momento la decisione spetta agli automobilisti, da luglio sarà obbligatoria.

A cosa serve la scatola nera

Il nome tecnico della scatola nera è Event Data Recorder e in buona sostanza è un sistema che ha il compito di registrare e memorizzare i parametri e le informazioni critiche nel caso in cui ci sia un incidente, ovvero uno scontro. Nel momento in cui tale scatola verrà integrata all’automobile, non sarà in alcun modo disattivabile.

Numerosi gli elementi che verranno raccolti proprio dalla scatola nera e permetterà di comprendere, nel sinistro cosa sia veramente successo. Un circuito chiuso che comunque riuscirà a mantenere la privacy dell’automobilista.

Per chi sarà obbligatoria

Attualmente si decide di utilizzare la scatola nera perchè, in genere, le società assicurative propongono l’utilizzo della scatola nera per riuscire a godere di un notevole sconto sulla polizza assicurativa. Ma dal 7 luglio non si potrà più scegliere e verrà installata su tutte le automobili.

Ovviamente questa regola verrà applicata solo alle automobili di nuova produzione. Per le auto prodotto antecedentemente questa regola non verrà applicata.