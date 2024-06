La nuova app per messaggistica vocale che vuole soppiantare WhatsApp: funziona come un walkie talkie | Non rimane traccia delle conversazioni

Nuovissima app che promette di dare battaglia a WhatsApp. Con lei si potranno inviare messaggi vocali a tutti i contatti.

Ad oggi Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in assoluto dalla popolazione mondiale. Lei che rientra tra le app di Meta, viene utilizzata in maniera quotidiana da milioni e milioni di persone. Noi stessi ogni giorno inviamo decine di messaggi proprio attraverso le sue funzionalità.

E dire che quando Whatsapp era agli albori, nel lontano 2009, essa permetteva solo di pubblicare quelli che comunemente chiamiamo “stati”, come succede su Facebook. Quindi ognuno di noi poteva indicare cosa stava facendo, cosa stava pensando, condividere quindi i pensieri con gli altri utenti, il cui numero è salvato sulla nostra rubrica.

Solo con il tempo e con gli aggiornamenti, Whatsapp è cambiato in maniera radicale. Attualmente lo utilizziamo per comunicare con gli amici, con la propria famiglia, anche quando siamo molto lontani, si creano gruppi per la scuola e per molte altre comunicazioni. Ovviamente questa non è l’unica applicazione di messaggistica che possiamo utilizzare, ma sicuramente la più apprezzata.

Nelle ultime settimane però, si sta diffondendo una nuova app, che permetterebbe di utilizzare lo smartphone come un vero Walkie Talkie. I giovani stanno letteralmente impazzendo per lei ormai non ne possono più fare a meno.

Un’applicazione completamente nuova

Siamo sicuramente abituati al fatto che ad oggi il cellulare lo possiamo utilizzare per qualsiasi attività. C’è chi lo usa per inviare e-mail, per contare i passi, per tenere traccia del proprio stato di salute. Molti sono coloro che creano contenuti come foto, video e quant’altro. Probabilmente però l’idea di poterlo utilizzare come un Walkie Talkie non ha sfiorato ancora nessuno.

Permetterlo è un’applicazione che si chiama TenTen, creata da una start-up francese che è andata a proporre un’app che permette di mandare messaggi vocali agli amici più stretti. Ad oggi sono in Francia i download sono stati più di 1 milione.

Come si utilizza TenTen

A questo punto può essere interessante sapere come è possibile utilizzare l’applicazione. Innanzitutto occorre fare il download dagli store del proprio cellulare, successivamente si provvederà all’iscrizione. Ovviamente occorre creare una cerchia di amici con cui poterla utilizzare.

Gli account che si creano possono essere collegati ad delle e-mail di Google, o all’account TikTok. Le conversazioni sull’applicazione non rimangono salvate in memoria, dopo che sono state ascoltate e scompaiono. In questo modo si garantisce un elevato livello di privacy.