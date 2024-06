In questo paese tutti consumano Coca-Cola: costa meno dell’acqua | Hanno sviluppato una dipendenza dalla bevanda

Coca Cola, da sfizio a dipendenza: per gli abitanti di questo luogo il consumo è diventato assurdo, ne bevono più dell’acqua.

Un bizzarro fenomeno sta accadendo in sud America: in un comune del Messico gli abitanti hanno sviluppato una sorta di dipendenza dalla famosissima bevanda al punto che sembra ne bevano di più rispetto alla semplice acqua.

Si tratta di una tendenza davvero incredibile, probabilmente tanto assurda quanto dannosa: sappiamo, infatti, quanto zucchero sia contenuto nelle bevande gassate e quanto questo può portare a seri danni, specie se ingerito con questa frequenza.

Il comune si chiama Chamula e si trova nello stato messicano del Chiapas, nel sud est del Messico: ancora più sorprendente del risultato è la storia che ha portato il comune messicano a essere conosciuto per questo motivo.

La radice del fenomeno è da rintracciare in una storia che parte persino dagli anni ’60, proprio gli anni in cui la bevanda analcolica più famosa del mondo ha iniziato a prendere piede in zone rurali: ecco cosa è accaduto.

Chamula e i “bevitori” di coca cola

Quando Coca Cola iniziò la sua politica di espansione, negli anni ’60, tra le destinazioni c’era anche il comune di Chamula, i cui abitanti manifestarono subito interesse per la bevanda in questione. Non si trattava, però, di un semplice interesse o curiosità: il popolo Chamula iniziò a utilizzare proprio la coca cola nelle cerimonie religiose, offrendola agli dei come dono e facendo sì che la bevanda diventassi un mezzo di guarigione spirituale. La credenza diffusa tra i Chamula consisteva nel fatto che il gas della soda aiutasse a espellere gli spiriti maligni dal corpo.

Altro fattore che portò questa popolazione a bere una incredibile quantità della bevanda fu il fatto che spesso fosse più disponibile e meno cara rispetto alla “comune” acqua. Ecco quali sono state le conseguenze di questo largo consumo di coca cola.

Le conseguenze del consumo della bevanda

Purtroppo alcune malattie dovute a questo alto consumo di zuccheri hanno iniziato a diffondersi tra i Chamula, che non dispongono di adeguate cure mediche, pertanto i problemi di salute si sono aggravati.

Sono state promosse diverse iniziative per aiutare la popolazione sia a comprendere quali sono i rischi dell’assunzione dello zucchero e del poco apporto di acqua, sia in modo più concreto per rendere più accessibile l’acqua potabile in questo comune. Per il momento quello della coca cola, che è entrata a far parte delle cerimonie, come dicevamo, non è facile da rendere un consumo saltuario.