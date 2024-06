Trucco del magnete, ecco come i furboni pagano meno le bollette | Funziona per davvero ma è illegale, vai al gabbio

I furboni applicano il trucco del magnete e riescono a pagare meno le bollette per l’energia elettrica. Un escamotage efficace ma illegale.

Nostro caro cittadino che sei alla ricerca della soluzione perfetta per il risparmio in bolletta, sai, hai proprio ragione, i rincari non finiscono proprio mai. Non sono poche le difficoltà che ogni famiglia italiana deve affrontare per quello che riguarda la gestione delle spese all’interno della propria casa, tra di esse inevitabilmente le bollette per l’energia elettrica.

Innegabile che le bollette sona una vera e propria Spada di Damocle che pende sulle teste di tutti gli italiani e purtroppo mettono in grande difficoltà le famiglie che giorno dopo giorno fanno i conti con i centesimi per arrivare a fine mese.

Che poi fine mese, sarebbe veramente un successo, riuscire anche ad arrivare solo intorno al 15, ma purtroppo, non è affatto semplice. Se le tips di risparmio non sono sufficienti c’è chi decide di applicare qualche trucchetto un po’ poco ortodosso.

Purtroppo le cronache ci raccontano che nel 2024 c’è ancora chi decide di manomettere il contatore, nella speranza che si fermi o per lo meno, che rallenti notevolmente. Peccato che, non solo non p semplice, ma è anche notevolmente rischioso.

Risparmiare sull’energia elettrica è possibile, ma in pochi lo sanno

La verità purtroppo è questa, risparmiare sulla bolletta della fornitura elettrica, è semplice, anche se in pochi mettono in atto i consigli che il web lancia a più riprese. Certo richiede un certo livello di pazienza, non sempre è semplice riuscire a mettere in pratica tutti i consigli del caso, ma di certo non è possibile affermare che non ci sia un modo per risparmiare.

Con l’arrivo dell’estate e delle giornate molto più lunghe, innanzitutto si raccomanda di spegnere la luce artificiale e sfruttare quella naturale, impostare il condizionatore a una temperatura che non sia troppo bassa, evitare di lasciare in stand by gli elettrodomestici.

Il trucco del magnete

Quello del magnete resta un trucco che potremmo definire come, ultimissima spiaggia, In buona sostanza applicando un magnete vicino al contatore se ne rallenterà il funzionamento. Un trucco perfetto per i vecchi contatori, un po’ meno per quelli di ultima tecnologia.

Rallentare lo scorrere dei kWh, dovrebbe permettere di arrivare a fine mese con una spesa molto più leggera da sostenere. Ribadiamo essere però, un trucco non ammesso, potreste beccarvi una sonora denuncia.