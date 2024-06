Bagni pubblici con il timer: ora hai i minuti contati per andare al gabinetto | Se sfori si apre la porta proprio sul più bello

Adesso i bagni pubblici hanno il timer e tu hai i minuti contati se non vuoi che ti becchino mentre fai i tuoi bisogni.

Certo i bagni pubblici non è che siano proprio il miglior posto di cui parlare, ma a ognuno di noi può capitare di averne bisogno. Sì, avete ragione, in Italia non è che siano proprio puliti o comunque piacevoli da frequentare, alle volte sono così sporchi che non si ha nemmeno il coraggio di entrare all’interno.

Ma come si dice? Quando scappa, scappa vero? In effetti, se se ne ha un bisogno impellente è veramente indispensabile.

In giro per il territorio italiano possiamo trovare diverse tipologie di bagni pubblici. Ci sono quelli gratuiti, quelli dei centri commerciali, quelli degli aeroporti e anche quelli delle stazioni, oltre ai bagni pubblici a pagamento, che sono molto frequenti.

La tipologia su cui vorremmo porre l’attenzione in questo momento è il bagno pubblico con il timer. Dici che è impossibile che esista? Ti possiamo provare che invece ti sbagli di grosso. Adesso se non fai velocemente rischi di farti vedere in mutande veramente da tutti. No, no, non stiamo parlando in maniera figurativa, ma pratica.

Un timer nei servizi pubblici

Ebbene sì, c’è un posto dove i servizi pubblici sono dotati di timer. Grazie allo schermo che è presente sulle porte dei bagni è possibile controllare se il bagno è libero o occupato. Ma come se questo non bastasse, vi sarebbe anche il tempo che scorre.

Sembra che sia semplicemente una questione di sicurezza. In fondo restare all’interno del bagno per un periodo fin troppo lungo, farebbe credere che ci sia una problematica di qualunque genere. Quindi attenzione a perdersi ore e ore in bagno, perchè da questo momento non sarà più possibile.

Le reale motivazioni

I WC pubblici che sono stati dotati di timer, sarebbero stati installati in Cina, all’interno delle grotte Buddiste cinesi Yubgang nella città di Datong. Questi timer si sono rivelati, fino ad oggi, molto importanti per andare a gestire quello che è l’importante flusso di turisti che ogni anno arrivano in zona.

Inoltre sembra che, se si supera un certo tempo di permanenza in bagno, secondo la CNN potrebbe esserci una vera emergenza.