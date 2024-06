Bonus pedaggi autostradali 2024: arriva lo sconto del 13% proprio prima dell’estate | Si può richiedere già dal 5 giugno, spicciati o si esauriscono i fondi

Proprio poco prima dell’estate ecco che arriva uno sconto del 13% sui pedaggi autostradali. Puoi finalmente richiederlo.

Proprio alle porte di un’estate che a tratti fa fatica ad arrivare, ecco che viene proposto un bonus per le autostrade che sicuramente piacerà molto a tutti coloro che si metteranno in viaggio per trascorrere le proprie vacanze. Questo per i vacanzieri è sicuramente il momento migliore dell’anno.

Con l’arrivo dei mesi caldi non si vede l’ora di lasciarsi lo stress alle spalle e quindi di imboccare l’autostrada e arrivare fino a destinazione. Ovviamente ci sarà chi deciderà di percorrere una strada che sia più panoramica per godersi le bellezze italiane, ma soffermiamoci su coloro che intraprenderanno la strada a pagamento.

Perchè l’autostrada è sostanzialmente una strada ad alta velocità che permette di raggiungere più velocemente la destinazione. Ma questo vantaggio in qualche modo dovrà pur essere ricompensato e infatti si tratta delle uniche strade italiane a pagamento.

In un momento in cui si parla spesso di aumento delle tariffe, ecco la buona notizia, ci sarebbe un bonus perfetto per gli automobilisti, che potranno godere di un notevole sconto. Scopriamo se anche tu che ci stai leggendo hai diritto a godere del bonus autostrada.

Bonus pedaggi 2024, sono al via le domande

Per aiutare ad ammortizzare quelli che sono i costi autostradali che i cittadini italiani devono sostenere, è stato introdotto il bonus pedaggi, uno sconto che offre un compenso che va dall’1% al 13%, una percentuale che varia a seconda delle caratteristiche del proprio veicolo.

Dal 5 giugno sono aperte le domande che possono essere finalmente inviate per rivedere il contributi per viaggiare sulle autostrade italiane. Un bonus che sicuramente renderà felici tutti coloro che percorrono km e km in autostrada, non solo durante gli esodi estivi, ma tutto l’anno. Il fondo stanziato per il bonus è di 148 milioni di euro.

Chi sono i beneficiari e come inviare la domanda

A poter inviare la domanda sono gli autotrasportatori che sono iscritti all‘Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che svolgono lavoro di autotrasporto per conto terzi. Quindi si tratta di un incentivo concesso a tutti coloro che in autostrada ci lavorano.

La domanda per poter ricevere il rimborso, deve essere inviato accedendo al sito del proprio Albo. Il mezzo che si utilizza, deve però essere Euro 5, Euro 6 o superiore.