Nuovo Codice della Strada: da ora anche il passeggero è responsabile dell’incidente | Scegli bene il tuo autista, finisci nei guai anche tu

Da questo momento in avanti anche il passeggero ha la responsabilità in caso di incidente. Potresti finire nei guai.

Conoscere le regole del Codice della Strada è veramente molto importante. Negli ultimi mesi le regole che devono essere seguite sulle strada italiane sono state modificate e conoscere i cambiamenti che sono stati attuati è importante per evitare di essere protagonisti di sanzioni anche piuttosto salate.

Infatti gli interventi a cui si è provveduti fanno non poco discutere proprio per via della maggiore severità delle sanzioni previste. Ad essere modificati sono stati moltissimi argomenti, una regolamentazione indispensabile affinché si possa avere delle strade più sicure.

Ognuno di noi, in strada, ha l’obbligo di non diventare un pericolo per gli utenti. Un dovere sicuramente sociale, ma anche e soprattutto regolato dalle leggi. Ogni infrazione potrebbe costare non poco all’automobilista, con sanzioni che possono essere configurate o in quanto multe da pagare o provvedimenti accessori.

Maggiore attenzione poi, è stata posta, non solo nei confronti degli automobilisti, tanto esperti, quanto neopatentati. Ma in pochi sanno che in realtà anche i passeggeri, in caso di incidente possono essere ritenuti i responsabili. Ecco i casi in cui questo capita.

Sanzioni severe per la guida in stato d’ebrezza

Prima di comprendere quando i passeggeri possono essere considerati responsabili, in caso di sinistro, affrontiamo un tema molto importante, ovvero la guida in stato d’ebrezza. Tale comportamento è oltremodo rischioso e proprio per questo motivo sono state previste sanzioni molto più severe.

Per i neopatentati è stata prevista la tolleranza zero, con il bisogno di restare assolutamente con tasso alcolemico pari a zero. Per chi invece viene trovato in più di un’occasione con un tasso alcolemico troppo elevati, il rischio è quello del ritiro della patente. Quindi particolare attenzione.

Il passeggero è ora responsabile

La guida in stato d’ebrezza è regolamentato dagli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada. Sono state poi previste delle scale che permettono di valutare la gravità dell’infrazione. Questo lo si deve alla pericolosità di chi si mette alla guida senza essere nel pieno possesso delle sue facoltà, perchè alterate dall’utilizzo dell’alcol.

Ma come può il passeggero essere considerato colpevole dello stato di alterazione del guidatore? In realtà la sua responsabilità viene considerata solo nel momento in cui si va a valutare l’entità del risarcimento a cui ha diritto in caso di danni e ferite riportate.