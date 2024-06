Flixbus, mega piano assunzioni per il colosso del trasporto low cost | Pagano 200€ al giorno, con il lavoro che hai adesso li vedi col binocolo tutti quei soldi

Flixbus ha elaborato un piano di assunzioni con contratto da ben 200 euro al giorno. Non li hai mai presi con il tuo lavoro.

Ebbene sì, siamo certi che conoscere Flixbus, anche perchè si tratta della ditta di trasporti low cost che tutti ormai conoscono e che in molti utilizzano. In un periodo storico in cui risparmiare è veramente essenziale, ecco che questa società non poteva che avere un grandissimo successo.

Questo è stato possibile, grazie ai prezzi estremamente bassi che questa società offre per gli spostamenti anche piuttosto lunghi. Un modo di viaggiare che si rivela estremamente innovativo, oltre che, ovviamente molto economico.

In un solo colpo si uniscono la società di trasporti più nota sul territorio italiano quando si parla di viaggiare con un budget limitato e il bisogno di trovare lavoro, che in moltissimi nutrono e che in pochi riescono a soddisfare. Quindi eccoci a condividere una possibilità veramente molto interessante.

Flixbus assume, questa è l’ottima notizia. Le selezioni sono ormai aperte e i posti disponibili sono veramente molti. L’importante è non perdere tempo perchè veramente stringono i tempi per te che sei alla ricerca di un’occasione che ti permetta di avere lo stipendio che da molti cerchi.

Le offerte di lavoro Flixbus

Flexbus si occupa della rete di autobus che attualmente è la più vasta dell’Europa intera. Un successo che è stato reso possibile, ovviamente dai prezzi estremamente competitivi che l’azienda ha messo a disposizione di tutti coloro che amano viaggiare, anche zaino in spalla, ma a basso costo.

La sua forza è un sistema di prenotazione veramente molto efficace, con già di 100 milioni di passeggeri per 3 mila destinazioni in 40 paesi diversi. Quello di cui ha bisogno sono 100 autisti che siano in grado di dare un apporto di forze alla linea che con l’arrivo dell’estate ha ancora una richiesta maggiore.

Contratto e invia della candidatura

Per potersi candidare occorre essere in possesso della patente di categoria B con CQC, pregressa esperienza nel settore, buona comunicazione, disponibile a turnazione. Il compenso previsto è di 210 euro lordi al giorno per 5 giorni di lavoro a settimana.

Inviare la candidatura è molto semplice. Sarà sufficiente accedere al sito Flixbus e candidarsi per la zona di lavoro preferita.