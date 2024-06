Agenzia delle Entrate, basta sanzioni: ora se le cucca tutte il commercialista | Non possono più procedere contro di te, puoi tirare un sospiro di sollievo

Ora l’Agenzia delle Entrate non ti può più sanzionare. Adesso a pagare tutto ci pensa sempre il tuo commercialista, gli conviene stare attenti.

Prendersi cura della parte contabile della nostra vita purtroppo non è assolutamente facile. Se non si hanno le competenze per poter fare i conti, soprattutto nel caso in cui si ha o si gestisce un’attività, non è cosa da poco conto. Questo però è un argomento che ancora pochi entra in testa e c’è chi si ostina a voler fare tutto da solo.

La tecnologia moderna ci dice che in effetti potremmo fare quasi tutto da soli, ad oggi tanto le persone fisiche quanto coloro che agiscono in regime forfettario, possono utilizzare il modello precompilato dall’agenzia delle entrate, per inviare il 730 in maniera semplice.

Detto questo sono ancora in molti ad affidarsi completamente al loro commercialista o comunque un revisore contabile. Questo aiuta loro ad alleggerire il carico di lavoro, ed avere la certezza che tutto fili liscio o perlomeno così dovrebbe essere.

Purtroppo le cronache ci dicono che spesso sono i contribuenti a dover affrontare non poche problematiche, per una gestione scorretta della loro parte burocratica. Ma un conto è occuparsene da soli, l’altro invece delegare a chi dovrebbe essere molto più più competenti di noi.

Cosa succede in caso di errori

Dobbiamo ammettere che gli errori sono sempre dietro l’angolo, questo vale anche nel caso in cui si provveda semplicemente a tener traccia della propria finanza. Però quando si ha a che fare con l’agenzia delle entrate è un semplice errore si tramuta in sanzione.

Ovviamente non parliamo delle sanzioni di lieve entità che vengono emesse nei confronti di chi ritardano un pagamento, o sbaglia di qualche euro, ci si riferisce ad errori veramente molto più gravi. Nel momento in cui si provvede a un controllo i provvedimenti che verranno presi potrebbero essere molto più severi di quello che si possa immaginare.

Ne risponde il commercialista

Proprio su questa eventualità interviene l’art 1 della legge 423 del 1995. Casi in cui il cittadino si affidi a uno specialista, quale ad esempio un commercialista, per mantenere la propria contabilità, in caso di errori ad essere ritenuto responsabile non è il cittadino in maniera diretta ma è sua steso assistente contabile.

Questo ovviamente è un’ottima notizia per tutti coloro che si vedono truffare da persone che si dicono esperte, ma che commettono delle banalità, o cercano di beffare i propri assistiti.