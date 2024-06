Canone Rai, arriva l’esenzione tanto attesa: non lo pagherai più | Puoi stappare la bottiglia più pregiata della cantina

Finalmente l’esenzione che tutti aspettavano per quello che riguarda il Canone Rai. Non si pagherà più in maniera definitiva.

Dai ammettiamolo, tanto siamo tra noi, probabilmente il canone Rai è la tassa che più odiamo pagare. Una caratteristica questa, che ci caratterizza un po’ tutti e il motivo? Perchè in fondo lo viviamo come una vera e propria ingiustizia, esattamente come viviamo anche il bollo auto.

Purtroppo come sappiamo bene il sistema italiano è quello che impone il maggior numero di tasse ai suoi cittadini. Tra di essi ce ne sono alcune che noi proprio non riusciamo a digerire come appunto il canone Rai. Ogni anno puntualmente nel momento in cui ognuno di noi deve provvedere a pagamento, sembra che ci siano una serie di notizie che si susseguono e che non fanno capire nulla al cittadino.

Sono ormai diversi anni che si auspica la possibilità di riuscire a eliminare in maniera definitiva il canone Rai. Nonostante una riduzione avuta quest’anno, esso continua a battere sulle casse italiane. Nel momento in cui è stato inserito all’interno delle bollette per la fornitura elettrica, non sono stati pochi coloro che hanno gridato all’ingiustizia vera e propria.

La buona notizia è che però ci sarebbe un metodo molto efficace per non pagare il canone senza cadere nella evasione fiscale.

Le polemiche in merito al Canone Rai

Inutile negare che le polemiche in merito al canone Rai sono veramente tantissime. Doverlo pagare insieme alla fornitura dell’energia elettrica è assolutamente sbagliato. Questo lo sanno veramente tutti ma è stato l’unico modo efficace per permettere allo Stato italiano di contrastare l’evasione che ha colpito questa tassa.

Considerando che ognuno di noi paga le bollette per la fornitura dell’energia elettrica è possibile che sia capitata a chi non aveva il dovere di pagare, di provvedere al versamento dell’importo dovuto. Quindi oltre a prevedere le possibili esenzioni, occorre anche considerare la possibilità di dover chiedere un rimborso.

Chi ha diritto all’esenzione

Per comprendere al meglio tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, probabilmente potrebbe essere utile capire chi sono i soggetti che possono essere esonerati dal pagamento del canone Rai. La tassa che viene applicata sui possessori di un apparecchio televisivo, ovviamente non deve essere pagata da chi questo apparecchio non lo detiene.

Inoltre possono essere titolari di esonero chi ha compiuto già 75 anni, che ha un reddito inferiore agli 8000 €, i militari e le forze armate che si trovano all’interno di strutture militari che siano esse o ospedali o case militari. Inoltre non devono pagare i militari appartenenti alla Nato, e i rivenditori di TV, oltre agli agenti diplomatici. Nel caso in cui si è provveduto a un pagamento indebito del canone Rai è possibile richiedere il rimborso attraverso raccomandata.