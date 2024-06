Stati Uniti, un posto molto strano dove vivere: in queste mappe è spiegato il perché | “Uniti” per modo dire, un paese pieno di contraddizioni

Gli Stati Uniti sono forse uno dei posti più strani in assoluto. A spiegarlo sono le mappe che sono in grado di offrire importanti spiegazioni.

Che gli Stati Uniti siano una terra a dir poco particolare, questa non è di certo una novità. Si tratta di una zona del mondo estremamente ampia, dove si incontrano, si intrecciano e a volte si scontrano popolazione veramente molto diverse l’una dalle altre.

Probabilmente proprio questo è al tempo stesso il suo punto di forza, ma anche la sua debolezza. Creare un’unione tra mille culture etereogenee tra di loro potrebbe essere un impegno veramente non di poco conto. Questo è forse anche il motivo per cui, il momento della scelta del presidente Americano è tra i più attesi nella storia mondiale.

Numerosi sono gli studi che sono stati condotti proprio per conoscere meglio l’America e quelle che sono le sue particolarità. Ad oggi le cartine elaborate da chi ha provveduto a studiare questo territorio, ci aiutano a comprenderne veramente moltissimi elementi.

Proprio queste cartine ci spiegano come l’America sia allo stesso tempo, un luogo in cui tutti vorrebbero vivere e anche quello meno raccomandabile.

Un ambiente piuttosto singolare

Il primo motivo per cui molti hanno il terrore di vivere in America sono i terremoti. Nonostante ci siano dei luoghi dove l’incidenza degli sciami sismici sia inferiore rispetto ad altri luoghi, resta comunque elevato il rischio, soprattutto in alcune specifiche zone.

Ma se questo è un punto a sfavore del territorio americano, la grande presenza di alberi e zone verdi fa innamorare quanti amano questi paesaggi. Una bellezza naturale che è causa di un elevato inquinamento acustico. Una divergenza che trovarla in un solo ambiente sembra veramente impossibile, se non fosse per l’America.

La vita al di là dell’Oceano non è semplice

L’America è il posto dove i cittadini raggiungono il più elevato livello di istruzione, grazie anche a una serie di provvedimenti che gli stati propongono a favore dei più meritevoli. Ma purtroppo il grade male americano è un’altro. proprio in questo continente la depressione è dilagante con moltissimi casi documentati.

Ma il punto di forza di questo luogo è la crescente passione per il caffè, con le postazione Starbucks che sono presenti su tutto il territorio, una prelibatezza che ha coinvolto il mondo intero.

