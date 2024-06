Trucchi per la casa low cost: arreda e rinnova con pochi spicci, è il segreto dei carpentieri

Sei alle prese con l’arredamento o il rinnovamento della tua casa? Con questi pratici consigli potrai ottenere la casa dei tuoi sogni spendendo davvero quattro spicci.

Le tendenze sono sempre in continuo cambiamento anche per quanto riguarda l’arredamento di casa, sulla base di tale motivazione è sempre più persone sono alla ricerca di poter effettuare i cambiamenti all’interno della propria abitazione ma senza spendere una fortuna.

Potrà anche sembrare un’impresa impossibile, ma con le dovute attenzioni possiamo riuscire nel nostro intento senza troppe fatiche. Sarà sufficiente a portare le dovute modifiche tenendo conto di quelle che sono le nostre esigenze di ciò che offre il mercato.

Concentrandoci su quelle che sono le nostre esigenze da un punto di vista di arredamento, quindi, entriamo nel nocciolo della questione e vediamo come poter rendere la casa come la desideriamo sempre all’ultima moda.

Mettiamoci subito in gioco e prepariamoci rivoluzionare la casa con pochi spicci, con alcuni segreti che ti torneranno utili sotto ogni punto di vista.

Come arredare o rinnovare casa con pochi soldi?

La prima cosa che dobbiamo fare è quella di valutare le nostre reali esigenze, ovvero scegliamo la stanza che richiede magari un intervento in più e cerchiamo di capire qual è il nostro budget per poterla rimodernizzazione. Lo stesso va fatto anche quando si tratta di un’abitazione ex novo da arredare, ma come potete ben immaginare il budget sarà ben diverso e in questo caso diamo sempre priorità alle stanze fondamentali e successivamente a quelle di contorno. Intendere meglio la priorità inter senso arriva sempre su cucina e camere da letto.

Dopodiché facciamo il punto della situazione cercando di scegliere arredamenti che possono essere funzionali, tenendo sempre conto delle esigenze di chi abita in casa, al tempo stesso cerchiamo di prediligere anche eventuali colori pastelli perché donano luce alla sansa ma si modelleranno più facilmente negli anni a venire con le nuove tendenze che arriveranno. Il tutto di certo non finisce qui.

Ecco come risparmiare sugli arredamenti

Un altro aiuto che può arrivare circa il rinnovo o l’arredo di tutta casa, senza doversi privare di eventuali piaceri o desideri di rendere l’abitazione come noi la immaginiamo… è rappresentato proprio dal bonus mobili. Questa misura di aiuto economico è stata presentata nel 2023 è confermata anche nel 2024.

Si tratta di una detrazione Irpef che viene concessa al 50% della somma investita per gli arredamenti. In questo caso specifico, facendoci aiutare poi dal nostro patronato Caf o commercialista di riferimento, si può scegliere di cedere il credito oppure ottenere uno sconto in fattura. Una volta scelta la misura in cui avere acceso a questa agevolazione fiscale, dunque, possiamo procedere scegliendo l’arredo della casa.