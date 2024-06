Le 6 frasi subdole tipiche di un manipolatore: se le senti usare taglia subito la conversazione

Molte persone cadono vittima dei manipolatori. Scopri le frasi a cui prestare attenzione per non essere anche tu tra queste.

Sicuramente hai già avuto a che fare con una o più persone manipolatrici, e forse non te ne sei reso conto. A volte non se ne rendono conto nemmeno loro, in effetti.

Come tutti gli stati psicologici non nella norma, non sempre chi ne è colpito si rende conto di avere un comportamento non esattamente in linea con la “normalità”.

Sebbene questo sia un argomento molto delicato e da approfondire, oggi vogliamo dare una semplice occhiata alle persone che attuano un comportamento manipolatorio consapevole sugli altri.

Il manipolatore spesso è passivo – aggressivo, ed è un individuo che attraverso frasi o comportamenti cerca di sminuire o far sentire in colpa gli altri per ottenere un vantaggio, arrivando al ricatto emotivo. Alcune frasi sono delle vere avvisaglie di questo comportamento malsano. Scopri quali sono e tieniti alla larga di chi le pronuncia.

Manipolatori, come riconoscerli

Ci sono alcune espressioni che possono essere innocue se dette sinceramente, ma il manipolatore passivo – aggressivo cela sempre un sentimento diverso dietro ad esempio la frase “Sono felice per te”. Non è vera felicità da condividere, ma nasconde un fondo di invidia e di risentimento per una felicità che avrebbe meritato lui. Anche “mi dispiace che tu ti senta così” può avere due diverse letture. Quella empatica, e quella del manipolatore che ha causato lui stesso il tuo dispiacere. Ma invece di dire “mi spiace averti ferito” sta dando la colpa a te senza assumersi responsabilità.

La classica frase del manipolatore emotivo è “Un vero amico lo farebbe!”. Con queste parole vuole indurre un senso di colpa nell’altro ricattandolo e facendogli fare ciò che chiede.

Le tipiche frasi a cui prestare attenzione

“Se lo dici tu” è una frase detta quasi sempre per tagliare corto una discussione che vede due diversi punti di vista. Il passivo – aggressivo la dirà in maniera dispregiativa per sottolineare che quello che tu pensi non ha valore. Un’altra frase che cerca di minimizzare ciò che tu senti è “sei troppo sensibile” come se questo fosse una colpa. Invece che focalizzarsi sul suo comportamento, che ha causato evidentemente una tua reazione emotiva.

Infine anche “fai come ti pare” è la classica frase che precede un “te lo avevo detto”. Il manipolatore finge di non essere interessato a ciò che vorresti fare, ma è pronto a puntare il dito quando prenderai la tua decisione. Questi sono solo alcuni esempi che non vanno presi alla lettera, ogni frase è da contestualizzare. Il nostro articolo ha solo scopo di intrattenimento.