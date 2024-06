Tappo segreto lavatrice: è utilissimo in caso di emergenza | È nascosto dentro a uno sportellino quasi invisibile

Sei certo di conoscere in modo eccellente la tua lavatrice? Perché esiste un tappo molto segreto che si può utilizzare in caso di emergenza per evitare che il tuo elettrodomestico possa incappare in guasti.

Durante gli anni abbiamo avuto modo di vedere come la lavatrice è diventata essenziale nelle famiglie degli italiani, basti pensare che per molti di noi è davvero un’immaginabile lavare determinati tipi di capi senza l’impiego di questo elettrodomestico.

Nel tempo, poi, le caratteristiche tecniche sono state affinate così tanto che la lavatrice può provvedere anche al lavaggio di alcuni tessuti molto delicati tenendo conto della loro composizione. Un esempio pratico per capire quanto stiamo, non a caso, è rappresentato dal lavaggio per delicati e quello per gli abiti in lana.

Eppure, nonostante tutto ancora oggi in molti non sono in grado di intervenire nella propria lavastoviglie per evitare guasti tecnici che possono andare a compromettere anche il buono status dell’elettrodomestico.

Un altro esempio, non a caso, è rappresentato proprio da uno sportellino che tutti ancora oggi tentiamo a sottovalutare. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Lavatrice: sicuro di utilizzarla in modo efficiente?

Utilizzare la lavatrice non significa solo essere in grado di impiegare ogni lavaggio nel modo corretto, ma al tempo stesso dobbiamo tenere conto anche della manutenzione da effettuare ciclicamente per migliorare la qualità lavorativa dell’elettrodomestico ma anche allungare il suo ciclo vitale.

La manutenzione del nostro elettrodomestico va fatta con una certa regolarità, innanzitutto dobbiamo davvero imparare ad utilizzare il programma dedicato alla lavaggio del cestello, il quale viene effettuato a 90 gradi, per fare in modo che eventuali germi, batteri, muffe altro materiale possa essere eliminato dalle altissime temperature. Il tutto non finisce di certo qui, perché lo sportellino nascosto non sarà in grado di migliorare la manutenzione del tuo elettrodomestico, ma ti permetterà di intervenire anche nel caso di emergenza.

A cosa serve lo sportello segreto della lavatrice?

Proprio nella parte frontale della lavatrice, sotto l’oblò, si trova uno sportello affiancato ad un pulsante molto importante che deve essere utilizzato solo ed esclusivamente in caso di emergenza perché necessario a interrompere il ciclo di lavaggio qualora avvertissimo che la lavastoviglie non sta procedendo nel modo corretto. Accanto a questo tasto si trova uno sportellino, questo vi aiuterà ad espellere l’acqua che si trova all’interno del cestello in modo più rapido ed efficace. Dopo aver effettuato quest’operazione è necessario chiamare un tecnico per un intervento al fine di capire cosa è successo al nostro elettrodomestico.

Nel frattempo non va dimenticato che lo sportello a cui facciamo riferimento, proprio accanto al tasto di emergenza, vi aiuterà anche per la pulizia del filtro della lavatrice così da poterlo pulire in concreto ed evitare malfunzionamenti futuri.