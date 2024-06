Trucco borsa termica: quest’estate in spiaggia bibite più fresche che al chiringuito | Sotto l’ombrellone come al bar

Anche se non siete vicino a un bar, grazie a questo trucco è possibile avere bibite fresche praticamente tutto il giorno: ecco come.

L’estate sta ormai sopraggiungendo, il 21 giugno è dietro l’angolo e la popolazione del Bel Paese sta iniziando a organizzare le proprie vacanze e come sempre la meta preferita dagli italiani in estate è proprio il mare.

La privatizzazione di molte spiagge è diventata massiva e molti si lamentano in quanto vorrebbero avere il diritto di occupare la spiaggia come bene pubblico nel modo in cui preferiscono.

Ci sono ancora dei paradisi in alcuni luoghi meno alla moda di altri dove ci sono delle spiagge libere anche molto ampie ed è quindi possibile stabilirsi lì con i propri asciugamani e ombrelloni senza sborsare un euro.

Se la spiaggia non dovesse essere servita, però, come fare? Molti si creano questo scrupolo vista l’impossibilità di avere bevande fresche a causa delle alte temperature e della mancanza di un bar. Da oggi è possibile praticamente avere tutto grazie a questo tipo di borsa frigo.

Il trucco della Borsa Frigo

Come molti oggetti di uso quotidiano, anche la famosa borsa frigo, utilizzata spesso per scampagnate o, appunto, giornate in spiaggia, ha delle funzioni nascoste che non sono note a tutti.

Per trovare questo tappo segreto che è presente praticamente in tutte le borse frigo, bisogna cercare il foro nel coperchio, in genere si trova su uno dei lati. Il passo successivo è riempire questa parte del frigorifero portatile con acqua del rubinetto, coprire il foro e mettere il coperchio nel congelatore. Tra poche ore l’acqua sarà ghiacciata.

Il ghiaccio mantiene tutto fresco

La possibilità di riempire il coperchio della borsa frigo con dell’acqua, poi ghiacciata, consente di ottenere un piccolo ambiente molto simile ad un frigo dove è possibile inserire tutto ciò che deve essere mantenuto fresco, dalle bevande alla frutta per gli spuntini in spiaggia.

Nonostante il caldo torrido, questo metodo permette di sfruttare anche le spiagge libere più isolate portando tutto da casa propria, e senza, quindi, regalare soldi a bar e lidi privati. Preparatevi, quindi, alla pace della piaggia libera anche nelle calette più sperdute con acqua e bevande fresche in abbondanza grazie a questo trucco che non tutti conoscono.