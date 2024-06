Risveglia il tuo chef interiore: le ricette salva cena utilizzando gli albumi, le puoi fare in 5 minuti | Rimarrai stupefatto delle tue abilità

Le migliori ricette con gli albumi, una selezione di piatti light e gustosi adatti a tutti. Facili e veloci, risveglia lo chef che è in te.

L’uovo è uno degli alimenti base della nostra dieta, una fonte proteica di grande qualità che possiamo utilizzare per decine di ricette.

La sua caratteristica infatti è la grande versatilità: da sol può essere un secondo sano e gustoso, ma con altri ingredienti può dare vita a interi menù.

Dall’antipasto al primo, dal secondo al dolce, ovunque ci sia un uovo troviamo un piatto delizioso. Anche una semplice frittata può diventare un piatto gourmet con i giusti abbinamenti.

Qualcuno però deve o vuole limitare il tuorlo, per vari motivi. Questo non significa certo che limiterà anche il gusto: ecco alcune semplici ricette che prevedono l’uso del solo albume. Semplici ma ugualmente gustose.

Albumi: le ricette più gustose

La prima ricetta è ovviamente anche la più semplice: puoi preparare una gustosissima frittata utilizzando solo gli albumi. Mescola 10 albumi con 3 cucchiai di prezzemolo, 60 grammi di parmigiano reggiano grattugiato, un pizzico di sale e di pepe. Cuoci in padella con un filo di olio e avrai pronto un secondo veloce, facile e leggero. Altro piatto goloso e sfizioso sono le nuvolette di albumi.

Grattugia una zucchina dopo averla lavata e spuntata, quindi strizzala per eliminare l’acqua di vegetazione. Trita 80 grammi di prosciutto cotto con un coltello, monta 3 albumi e aggiungi la zucchina, il prosciutto e 40 grammi di parmigiano grattugiato. Aggiusta di sale e di pepe e con due cucchiai preleva un po’ di composto adagiandolo su una teglia rivestita di carta forno. Cuoci a 180 gradi per circa 10 minuti.

Prova anche queste

E che ne dici di pancake di soli albumi? Mescola 30 grammi di farina con 60 grammi di farina di avena, 2 cucchiai di zucchero di canna e mezzo cucchiaino di bicarbonato. Aggiungi 60 grammi di yogurt greco e 70 di latte scremato e mezzo cucchiaino di aceto di mele. Amalgama il tutto con 4 albumi montati a neve e cuoci come fai normalmente con i pancake. Puoi fare lo stesso con delle leggerissime crepes preparate con 4 albumi, 80 grammi di latte, 80 grammi di farina e un pizzico di sale. Ideali sia per preparazioni dolci che salate.

Infine non può mancare un dolce. Mescola 125 grammi di farina con 150 grammi di zucchero, 100 grammi di olio di semi di girasole, 40 grammi di acqua e una bustina di lievito in polvere. Amalgama e incorpora 6 albumi montati a neve e gocce di cioccolato. Versa tutto in uno stampo da ciambella imburrato e infarinato e cuoci a 180 °C per 10 minuti, poi a 160 °C e per altri 20-25 minuti. Una volta raffreddato e sformato il dolce di albumi spolverizza con zucchero a velo.