Leroy Merlin, tutti pazzi per l’arrivo delle nuove zanzariere dell’estate | Estendibili, avvolgibili e adesive, è boom di acquisti

Tante le soluzioni ideali per l’estate con lo scopo di proteggere la nostra pelle dalle punture delle zanzare: costano pochissimo.

Con il sopraggiungere dell’estate proteggersi dagli insetti diventa una priorità per moltissimi cittadini: basti pensare che nella città di Roma non è la prima volta che vi è una sorta di invasione di zanzare tigri, che possono persino portare alcune malattie.

Sono molti, quindi, coloro che corrono ai ripari comprando dispositivi con del liquido anti-zanzare oppure degli zampironi che tengano lontani gli insetti con l’odore di citronella.

Altrettanti, invece, decidono di comprare e installare delle zanzariere, tra i prodotti più sicuri per evitare che le zanzare, o anche altri tipi di insetti, possano introdursi all’interno della propria abitazione, infastidendone i residenti, magari durante la notte.

A occuparsi della vendita delle zanzariere, tra gli altri, c’è il gigante del fai-da-te e del mobilio da esterno Leroy Merlin, che propone vari tipi di zanzariere a dei prezzi incredibili.

Le zanzariere

Non esiste un solo tipo di zanzariera, ma ve ne sono diversi tipi che possono essere utilizzati a seconda delle esigenze del consumatore oppure in base alla sua disponibilità economica.

Leroy Merlin ne propone una buona parte, consentendo ai clienti di scegliere liberamente anche le più costose offrendo, in ogni caso, dei prezzi davvero vantaggiosi: vediamo quali sono le alternative.

Le proposte della catena

Da Leroy Merlin potrete trovare una serie di tipologie di zanzariere: ci sono le zanzariere estensibili, che è possibile adattare a una serie di finestre e porte, le zanzariere avvolgibili, dotate di un meccanismo che fa sì che sia possibile arrotolare automaticamente la rete in una scatola e la mantiene ordinatamente riposta quando non ti serve.

Ci sono anche le zanzariere scorrevoli, ideate per scorrere lungo un binario, così che si possa facilmente ricorrere alla loro apertura e chiusura con un solo gesto; ci sono poi le zanzariere pieghevoli, che presentano in genere un robusto telaio in pvc o alluminio che sono molto resistenti e si aprono a cerniera; non bisogna dimenticare, poi, la zanzariera magnetica, facilissima da applicare – e anche da rimuovere – ponendo attenzione, durante l’acquisto, alle dimensioni, simile anche alla zanzariera adesiva, che è la più economica disponibile in commercio. Non bisogna dimenticare, in ultimo, le zanzariere per tende, in genere costituita da singole strisce o pannelli a rete che pendono verticalmente.