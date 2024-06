Aria condizionata, ora tutti montano quella senza motore esterno | Risparmi spazio e denaro, è la nuova tecnologia dell’estate

Ormai tutti decidono di installare l’aria condizionata senza motore esterno, il risparmio di denaro è veramente garantito

Il calendario ci dice che ormai siamo arrivati al mese di giugno. Questo per molti vuol dire che è il momento di pensare a come affrontare i mesi caldi dell’anno, senza trovarsi in difficoltà. Quante volte abbiamo sentito dire che l’estate è bella per chi sarà può godere, per tutti coloro che possono accedere a piscine, laghi e mare senza troppe difficoltà.

La verità è che purtroppo sono in tanti e dover rimanere in città anche durante il periodo estivo, o perlomeno per una buona parte di esso. Questo vuol dire che si ha bisogno di un alleato per contrastare l’afa che in questi mesi ci colpirà.

Nonostante in giorni sembra che l’estate sia faticando ad arrivare, siamo certi che prima o poi ci colpirà con tutta la sua irruenza. Farsi trovare impreparati e sicuramente l’errore più grande che si possa commettere.

Ecco per quale motivo sono in molti a pensare che sia il momento di installare un condizionatore. Alcuni però si scontrano con quelle che sono le esigenze di spazio, oltre ovviamente di denaro, di cui si ha bisogno per poter avere questo apparecchio in casa. Ci si chiede quindi se ci siano una soluzione, e la si può trovare con i moderni condizionatori che non sono dotati di unità esterna.

Lo sviluppo che ci viene incontro

Spesso si deve rinunciare a installare dei condizionatori, perché non c’è sufficiente spazio. Ci sono casi in cui non è proprio possibile installare un’unità esterna all’abitazione, come quella che in genere viene richiesta per questi apparecchi. In altri casi invece si abita in zone della città in cui non è possibile di deturpare l’aspetto estetico del palazzo in cui si vive. Ne sono un esempio tutti coloro che abitano all’interno dei centri storici italiani.

Per tutti loro, ma anche perché non vuole spendere un occhio della testa per il montaggio del condizionatore, le case di produzione, hanno lanciato apparecchi che non hanno bisogno di motore esterno. Una soluzione veramente molto conveniente ed estremamente moderna.

I punti di forza dei condizionatori senza unità esterna

A proporre questa tipologia di condizionatori è stata un’azienda francese la Caeli Énergie. Prodotti da loro consigliati non solo la nullità esterna, ma non usano gas refrigerante, sostanza estremamente dannosa per l’ambiente. Si parla in questo caso di refrigerazione evaporativa.

tale apparecchi hanno un consumo di energia elettrica veramente molto basso, questo vorrebbe dire poter avere una casa sempre fresca, senza incidere eccessivamente sulla bolletta. Quello che succede è che viene aspirato all’aria calda per rimandarla fredda, raffrenando l’ambiente circostante. Attualmente il costo di tali dispositivi è più elevato, rispetto a quelli standard, si parla di una spesa che va dai 2500 ai 3000 €. Una spesa che comunque viene ammortizzata nel tempo grazie al risparmio in termini di energia.