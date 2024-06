Aldi, tutti pazzi per la nuova bottiglia di gin in cartone | Per i festaioli fai da te è la soluzione definitiva

Un discount in hype. La nuova bottiglia di gin in cartone di Aldi si trasforma da prodotto sostenibile a icona dei festaioli.

Se un discount sopravvive da oltre cento anni, qualcosa di magico deve averlo. Furono i fratelli Karl e Theo Albrecht a rendere storico nel dopoguerra il negozio aperto dalla mamma nel 1913. Un negozio diventato discount.

L’ascesa di Aldi comincia da qui. Sì perché quel negozio raddoppia: Theo si prende il nord della Germania, Karl il sud, seguendo il noto proverbio romano del divide et impera. Non si erano messi d’accordo sulle vendite di sigarette, decisero di dividersi ma senza farsi concorrenza.

Quel negozio di mamma è stato trasformato in una multinazionale tedesca talmente valida e competitiva da diventare una delle principali aziende al mondo. Aldi (acronimo di ALbrecht-Discount) non si è limitato a prendersi la Germania.

Si è allargato in tutto il mondo, con oltre diecimila discount. Dal 2015 è riuscito a entrare anche in Italia, ritagliandosi il suo spazio: insediatosi a Verona e conquistato il Veneto, l’ha trasformato in una roccaforte, prima di espandersi soprattutto in Lombardia, ma anche in Friuli Venezia Giulia e Piemonte, Trentino Alto Adige, “scendendo” anche in Emilia Romagna.

L’utile al dilettevole

Non ci si stupisce che da una delle aziende top di questo segmento di mercato venisse in mente un qualcosa di storico, in primis, che unisce l’utile di un prodotto sostenibile al dilettevole dato una bottiglia di gin per il momento unica nel suo genere, quasi da collezione.

Nel Regno Unito, infatti, è stato lanciato il primo Greyson’s London Dry Gin a marchio Aldi, con imballaggi di carta, grazie alla collab con la britannica Frugalpac. Nessuno ci aveva mai pensato prima d’ora. “Un passo significativo verso la promozione di un cambiamento sostenibile”. Così l’ha definitivo Julie Ashfield, amministratore delegato di Aldi UK Buying.

Tanto leggera quanto infrangibile

Nata con l’idea di di ridurre l’impatto del carbonio, Frugalpac ha sfruttato la carta riciclata. La bottiglia, composta per il 94% da cartone riciclato, è dotata di una busta per alimenti per contenere il gin. Non solo.

La nuova bottiglia di gin di Aldi è infrangibile e chi ha avuto il piacere di acquistarlo, ha testimoniato che è cinque volte più leggera rispetto alle bottiglie di vetro standard. Il successo di fine maggio per la sua presentazione, un punto di partenza. La bottiglia viene venduta al costo di 13,99 sterline, 16 euro, più o meno, al cambio. Non tarderà ad arrivare in tutti gli Store di tutto il mondo (Aldi), ergo anche in Italia.