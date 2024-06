Allerta alimentare Corn Flakes Kellogg’s, li stanno togliendo di gran fretta dagli scaffali | Previsto addirittura rimborso per i clienti, è grave

Sta succedendo davvero: è allerta alimentare per un particolare tipo di cereali della Kellogg’s, che sono stati ritirati dal mercato.

E’ successo alla fine di maggio e la notizia ha fatto subito il giro delle testate: alcuni lotti di cereali della Kellogg’s sono stati ritirati dai supermercati e tutti i punti vendita l dettaglio, perché ritenuti potenzialmente nocivi per la salute. Ma questo ritiro ha una particolarità che va assolutamente tenuta in considerazione.

Che ci siano stati altri ritiri di generi alimentari in passato è ovvio, si sa ed è sempre accaduto, per i più disparati motivi. Ma in questo caso il ritiro è stato disposto dalla Kellogg’s stessa, o meglio dalla sua controllante Kellanova, la società che possiede il brand.

Di solito infatti è il Ministero della Salute a occuparsi di decidere se qualche prodotto alimentare debba o meno essere ritirato dal mercato, a seguito di ispezioni a campione oppure di segnalazioni da parte dei consumatori stessi o dalle associazioni di settore.

Stavolta invece è stata la casa produttrice stessa a ritirare il prodotto dai supermercati, a causa di un difetto di qualità del quale si sono accorti i vertici stessi dell’azienda, che hanno tenuto a salvaguardare l’incolumità dei loro clienti.

Kellogg’s Cocoa, ecco i cereali ritirati

I cereali che sono stati ritirati dal mercato sono i Kellogg’s Corn Flakes Cocoa, praticamente i classici corn flakes ma realizzati in cacao. Un prodotto che fa molta gola soprattutto ai bambini e che proprio per questo è stato oggetto di ritiro dal mercato per possibili danni alla salute.

Il lotto di confezioni richiamate dal mercato, che hanno data di scadenza 3 marzo 2024, sono vendute in confezioni da 33o grammi e fanno parte di una partita di cereali che viene prodotta a confezionata a Manchester.

Kellanova ritira i Kellogg’s per possibili problemi alla salute

L’azienda Kellanova, controllante del brand Kellogg’s, ha dunque disposto che il ritiro dal mercato fosse immediato a causa di “grumi duri di cereali” contenuti nei corn flakes, “che non si ammorbidiscono se consumati con il latte. Ciò significa che c’è un basso rischio che questi grumi duri possono potenzialmente causare danni ai denti o rischio di soffocamento”. Così ha parlato il Ministero della Salute, per spiegare la situazione, anche se il ritiro è stato disposto proprio dalla Kellogg’s.

Dunque Kellogg’s si è dimostrata lungimirante e molto attenta alla salute dei suoi clienti, facendo in modo che il lotto difettoso dei cereali al cacao fosse immediatamente ritirato dal mercato. Non molti lo avrebbero fatto, preferendo il guadagno.