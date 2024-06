Vuoi guadagnare il doppio? Devi dedicarti allo studio di questa tecnologia emergente | Ti metti a posto per sempre

Ecco i lavori con salari che ti permettono di guadagnare il doppio, ma solo se fai tua questa tecnologia emergente.

Uno dei motivi per quei (pochi) genitori che stanno combattendo con l’ostracismo nei confronti dei cellulari ai bambini (dalla quarta/quinta elementare in su) è proprio il divieto totale del dispositivo più utilizzato al mondo. Per distacco.

Siamo un po’ ottusi in questo. Sia chiaro, un bambino deve essere acculturato sull’utilizzo di uno smartphone, che non vuol dire certo stare appresso ai social, scrollando e perdendo tempo inutilmente. Il cellulare bisogna saperlo usare.

Così come la tecnologia, perché un domani ci permetterà di essere in prima fila nel mondo del lavoro. Questo va detto ai nostri figli, questo discorso va fatto in quest’era dove le aziende cercano determinate qualità. Qualità che solo chi sa usare bene smartphone, tablet e PC può avere.

L’utilizzo della tecnologia, il suo uso che non vuol dire abuso, porterà i nostri figli ad avere più chance per l’entrata nel mondo dei lavoratori. Attualmente saper maneggiare il nuovo che avanza può portare ad avere quasi il doppio del salario.

Due parole vanno dette: Intelligenza Artificiale

Un recente studio condotto dalla società di consulenza PwC ha rivelato una tendenza significativa nel mercato del lavoro globale: i lavori che richiedono competenze di intelligenza artificiale (AI) offrono salari più alti rispetto a quelli che non richiedono queste conoscenze avanzate. È un dato di fatto inequivocabile.

Lo studio ha analizzato più di 500 offerte di lavoro pubblicate nell’ultimo anno in 15 paesi del Nord America, Europa e Asia, ottenendo risultati interessanti sull’impatto dell’AI sui compensi e sulla domanda di lavoro. È stato confermato un trend abbastanza chiaro: i posti di lavoro vacanti che richiedono conoscenze nel campo dell’intelligenza artificiale offrono una remunerazione significativamente più elevata rispetto ai lavori tradizionali.

Dalle parole ai fatti

Negli Stati Uniti, ad esempio, gli avvocati che hanno competenze in materia di intelligenza artificiale possono guadagnare fino al 49% in più rispetto ai loro colleghi senza questa conoscenza. Sempre secondo lo studio condotto dalla società di consulenza PwC, invece, gli analisti finanziari che padroneggiano questa tecnologia possono aumentare i loro guadagni del 33%.

Una differenza netta dovuta alla crescente importanza dell’intelligenza artificiale in vari settori e al valore aggiunto che queste competenze apportano ai professionisti. Insegnare a utilizzarla a un bambino, sotto l’occhio vigile di un genitore, facendogli capire cosa fare e cosa non fare è una sorta di investimento (gratuito), che porterà un vantaggio rispetto ad altri che si ostinano a far vivere i propri figli in un mondo diverso da quello che è.