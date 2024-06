Raccomandata con codice 664: perché dovresti iniziare a preoccuparti se la ricevi | È tra i codici più rognosi

Fai attenzione alle raccomandate che ti vengono recapitate a casa, se ha il codice 664 allora sei nei guai… ecco di cosa si tratta.

Le comunicazioni ai cittadini possono arrivare tramite vari mezzi, così da essere certi che arrivi e farla diventare esecutiva a seconda dell’occorrenza.

Uno dei mezzi di comunicazione che vien usato più facilmente, non a caso, è la “raccomandata market“, la quale viene usata in diverse occasioni indifferentemente che si tratti di enti pubblici e enti privati.

Questo tipo di raccomandata, poi, ha un codice a barre e un numero identificativo che riguarda, appunto, il tipo di documentazione contenuto al suo interno.

Non a caso, da questo punto di vista, tra le più temute troviamo la raccomandata market che ha il numero indicativo 664.

Attenzione alle raccomandate market

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, infatti, questo tipo di raccomandata contiene una comunicazione che può essere davvero importante, anche molto di più rispetto a quanto puoi immaginare. Questo tipo di raccomandata, infatti, viene usata da Tribunali, Inps, Agenzia dell’Entrate per l’Ente della Riscossione e anche dalle compagnie assicurative.

Un esempio pratico per capire quali sono i codici che destano più sospetti troviamo il 684 che può contenere un messaggio dell’Inps o un sollecito di pagamento, lo stesso vale anche per il 688, numero che può essere indicativo anche di una diffida o di una comunicazione dall’Agenzia dell’Entrate. In questo calderone rientrano anche il numero 685 che fa riferimento alle multe e il 689 che può indicare anche un mancato pagamento di una cartella esattoriale come Tari, Imu, ecc…

Cosa contiene la raccomandata markert numero 664?

Ebbene sì, la raccomandata più temuta è quella con il numero indicativo 664, la quale contiene una lunga serie di comunicazioni davvero importanti, motivo per cui dovresti aprirla subito e fare in modo di agire il prima possibile.

La raccomandata numero 664, dunque, può essere sempre inviata dall’Inps per varie motivazioni e non solo. Molto spesso questo tipo di documento può contenere anche solleciti o tasse da pagare come bollo, assicurazione e tari. Al tempo stesso può contenere gli estremi di un risarcimento danni che aspettavamo e, infine, documenti riguardanti un incidente stradale che vi vede coinvolti. Sulla base di tale motivazione, quindi, nel momento in cui ricevi una documentazione di questo tipo ti conviene intervenire il prima possibile in modo tale di agire di conseguenza, così da non lasciare nulla al caso e dare seguito a ciò che è davvero necessario.