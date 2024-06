È boom di truffe delle case vacanze: un’inchiesta di Airbnb mette in allerta | Metà degli utenti non riesce a distinguerle | Ti rovini la vacanza ancor prima di iniziare

Il noto sito attenziona i vacanzieri estivi per evitare che vengano truffati: ecco i consigli per scoprire le truffe legate agli alloggi.

Siamo finalmente a ridosso dell’inizio dell’estate, e moltissimi italiani, e non solo, stanno iniziando a prenotare le proprie vacanze, quasi tutti online.

Negli ultimi anni, infatti, anche il mondo del viaggio molto cambiato: i voli sono molto più accessibili, mentre in precedenza viaggiare in aereo era un lusso riservato a famiglie molto benestanti, e le offerte online dominano il mercato piuttosto che il rivolgersi ad agenzie di viaggio.

Le prenotazioni fai-da-te sono ormai diffusissime, e sono rimasti in pochi a rivolgersi alle agenzie di viaggio, se non per viaggi di gruppo oppure mete particolari o potenzialmente pericolose in cui c’è bisogno di un punto di riferimento oppure una guida.

Prenotare online è sicuramente molto conveniente, ma ogni anno sono sempre di più le persone che vengono truffate con offerte fantoccio o fotografie degli alloggi prenotati che poi non corrispondono a realtà. Da qui nascono gli avvertimenti di Airbnb, tra le piattaforme di prenotazione di alloggi in case o stanze di privati più sicure.

I consigli di Airbnb

Prima di esprimersi, Airbnb ha voluto portare avanti un vero e proprio studio riguardo al fenomeno delle truffe legate agli alloggi estivi: la piattaforma ha organizzato delle interviste in cui domandavano ad alcune persone di riconoscere un annuncio vero da uno falso.

Il risultato è stato incredibile: quasi la metà degli intervistati non è in grado di riconoscere un falso sito web di vacanze, viaggi o alloggi, il che ha fatto sì che il tema finisse subito sotto i riflettori.

La polizia interviene

Una lista di buone pratiche quando si prenota un alloggio è stato stilato perfino dalla Polizia Nazionale Spagnola: si tratta di alcune regole che valgono anche per gli italiani e sono molto utili per evitare di ritrovarsi in una nazione straniera senza alloggio.

Le regole comprendono: non cliccare mai su link inaspettati o allegati alle email di cui non conosciamo il mittente; diffidare rispetto a offerte stracciate oppure alla richiesta di depositi eccessivamente alti; occuparsi della propria prenotazione tramite piattaforme sicure e verificate e comunicare e pagare solamente attraverso queste; utilizza una password diversa per ogni account. Se metterete in pratica questi accorgimenti sarà più difficile incorrere in un raggiro in piena regola.