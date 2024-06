Divieto di sosta: ora usano i robot, anche se la parcheggi in posti assurdi la rimuovono lo stesso | Arrivano dappertutto

Una grande novità è presso in arrivo anche in Italia per quanto riguarda il divieto di sosta, ormai non importa più dove parcheggi ma troveranno comunque il modo per rimuovere definitivamente il tuo mezzo.

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, in queste settimane sta facendo parecchio discutere il fatidico nuovo Codice della Strada, il quale introduce norme più severe per ogni tipo di infrazione stradale.

L’obbiettivo è quello di correggere la condotta stradale di numerose automobilisti italiani, i quali ancora oggi imbattono negli stessi errori, ignari del fatto che sono tali.

Un esempio pratico per capire capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è rappresentato dal divieto di sosta che può essere segnalato anche privatamente, previo pagamento di una tassa comune di residenza e evitare che altre macchine parcheggino nella zona interessata.

A ogni modo, presta attenzione al classico divieto di sosta che viene segnalato in un solo lato o con una X ambo i lati della strada. Ecco di cosa si tratta nello specifico e cosa stiamo rischiando di volta in volta.

Da oggi non potrai sfuggire al divieto di sosta

Prima di procedere e ricordiamo che in Italia il divieto di sosta viene indicato in zone specifiche e prevede il divieto di circolazione con una croce rossa dallo sfondo blu, in modo tale da poter indicare dove questo è stato applicato e se vale anche per tutta la strada in questione.

Tale divieto è valido fuori dai centri abitati H 24, mentre nei comuni e ne viene data una specifica indicazione a seconda delle esigenze. Chi non rispetta il divieto di sosta può ricevere una sanzione amministrativa che parte da un minimo di 41 euro a un tetto massimo di 168 , lo stesso vale per ciclomotori e motoveicoli a due ruote. Per gli altri mezzi, invece, questa sanzione parte da 87 euro e arriva a 344 euro.

Da oggi spostano la macchina se sei in divieto di sosta

Tenendo conto che anche in Italia qualora il tuo mezzo viene trovato nel divieto di sosta verrà preventivamente rimosso tramite carro attrezzi, l’ultima invenzione prevede qualcosa di molto diverso.

Facendo il giro del invenzione che arriva, la quale prevede la possibilità di spostare la macchina in questione che verrà parcheggiata nel primo parcheggio disponibile. si tratta di un robot che arriva sotto il veicolo e che lo sposta alzandolo ruote, ma ancora non è ben chiaro come andrà a cambiare a disciplinare il codice della strada del paese interessato. Questo robot ben presto potrebbe arrivare anche anche in Italia, il quale in questo caso specifico potrebbe seguire le attuali norme in vigore del codice della strada.