Bonus turismo: la richiesta termina il 30 giugno | A chi spetta l’aumento dello stipendio, già pubblicate le liste dei lavoratori

Nel caso in cui stai progettando le tue vacanze sappi che potrai fare affidamento al bonus turismo che è stato messo a disposizione anche per il 2024, ecco di cosa si tratta nello specifico e come poterlo richiedere.

Non è la prima volta che sentiamo parlare del fatidico bonus vacanze, ricordiamo che quest’estate ha introdotto nel durante l’estate del 2020 in piena fase da pandemia da Covid-19 per incentivare gli italiani a viaggiare e scoprire così ciò che di bello ad offrire alla nostra nazione.

Si tratta di sussidio economico che viene fornito a seconda della condizione economica del richiedente o del nucleo familiare. Non a caso, in questi anni ha avuto un considerevole successo così tanto da essere confermato in seguito ed essere nuovamente promosso nella Legge di Bilancio del 2024.

Non a caso, prima di prenotare le tue vacanze, verifica di poter avere accesso al fondo del bonus vacanze così da veder scendere considerevolmente le sue spese ed effettuare la vacanza che desideri senza troppi investimenti economici.

Ecco quali sono i requisiti necessari per avere accesso a questo fondo messo a disposizione per gli italiani, ma solo nel caso in cui rientriamo nei casi previsti.

Confermato il bonus vacanze anche nel 2024

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, In vista delle vacanze estive è stato annunciato e confermato nuovamente il bonus vacanze.

Questo incentivo economico verrà concesso solo ai lavoratori nel settore del turismo e della ristorazione, i quali hanno un reddito proveniente dal lavoro che non supera i 40.000 euro. In questo calderone rientrano anche coloro che sono impegnati nell’attività di intrattenimento e svago, ma anche in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, ecc…

In cosa si articola il bonus vacanza?

Secondo quanto reso noto sembrerebbe che il nuovo bonus vacanze rientra nella misura del Decreto Lavoro 2023 e approvato successivamente dalla legge di bilancio, In particolar modo dall’1 gennaio due 2024 al prossimo 30 giugno del 2024 gli eventi diritti a tale bonus visti hanno potuto vedere riconosciuto un trattamento integrativo e speciale.

Si tratta del 15% delle riduzioni corrisposte per il lavoro notturno e gli straordinari nei giorni estivi per questo periodo, Il quale si trasforma in un reddito imponibile rientrando appunto nei meandri del nuovo bonus turismo. Per avere un quadro più chiaro della situazione, Infine, vi consigliamo di confrontarvi con il vostro patronato CAF o commercialista di riferimento, in modo tale da poter trarre un vantaggio dal nuovo incentivo economico.