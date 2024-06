Tutti i segreti nascosti della carta da forno: 6 cose incredibili che ci puoi fare | Da domani ti fai la scorta

La carta da forno può essere utilizzata anche in altri modi e non solo per rivestire le teglie. Scopri i trucchi più geniali.

Utilissima in cucina, la carta da forno è un elemento indispensabile per la cottura di alcuni cibi. La utilizziamo infatti principalmente per non farli attaccare alle teglie.

Inoltre in questo modo possiamo anche fare a meno di condimenti e grassi, per cui risulta particolarmente indicata nel caso volessimo avvalerci anche di una cucina light.

La sua caratteristica è il suo strato di silicone, che la rende non solo impermeabile e antiaderente, ma anche resistente a temperature molto alte.

Ma se fino ad ora l’hai utilizzata solo per non far attaccare il cibo, stai per scoprire alcuni usi alternativi che non avresti mai immaginato.

Carta da forno: non solo in cucina

Ci sono molti altri utilizzi che puoi fare della carta da forno, oltre quelli classici e noti a tutti. Per esempio, proprio in virtù delle sue caratteristiche puoi usarla per cuocere in padella senza sporcare. Ricopri semplicemente la padella che utilizzerai avendo cura di ritagliare la carta lungo bordi in modo che non fuoriesca, e cuoci i tuoi alimenti normalmente. Non si attaccheranno, non dovrai usare grassi e la padella rimarrà pulita. Sempre in tema di pulizia lo sapevi che la puoi usare anche per eliminare il calcare? Inumidisci un foglio di carta forno, strizzalo e strofinalo sulle superfici sporche di calcare: torneranno a splendere.

Ancora, in cucina, puoi usarla per stendere un impasto che poi dovrai trasferire in una teglia. In questo modo il trasferimento sarà molto più facile, ti basterà sollevarla.

Gli altri utilizzi

Ma come abbiamo detto la carta da forno può essere usata anche al di fuori della cucina. Per esempio, se sei in partenza per un viaggio, puoi utilizzarla in valigia tra gli indumenti più delicati: così eviterai che si sgualciscano. E una volta arrivata a destinazione, ti basterà tirarli fuori e indossarli, come appena stirati. Puoi usare dei pezzi anche tra le pagine dei libri per evitare che l’umidità li rovini. Ci penserà la carta da forno ad assorbire l’acqua e mantenere integre le pagine.

Infine, in inverno, si trasforma in un pratico deodorante per ambienti. Come? Impregnala del tuo profumo preferito, o con qualche goccia di olio essenziale, poi posizionala sui termosifoni di casa. Con il calore di essi, la carta da forno sprigionerà il profumo ovunque permeando l’aria. Facile no?