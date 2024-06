Trucco per riciclare i pezzi di saponette che accumuli in casa | Quando sembrano inutilizzabili fai subito così

Se ti ritrovi sempre con pezzi di saponette inutilizzabili non buttarli via, ci sono molti modi in cui li puoi riciclare.

Anche se oggi il sapone liquido in dispenser è il più utilizzato per lavarsi, la saponetta rimane quasi onnipresente nelle nostre case, per svariati motivi.

Il primo dei quali, e forse più importante, è che pulisce più a fondo rispetto a un sapone liquido. La sua composizione è più sgrassante, inoltre dura di più e si può dosare più facilmente. Ed è completamente biodegradabile.

Se si opta poi per un prodotto eco, sarà ancora meglio. E anche se il dispenser viene avvertito come più igienico, in realtà anche la saponetta lo è poiché viene risciacquata ad ogni utilizzo.

Ma come per ogni cosa ha i suoi pro e contro. Per esempio quando sta per terminare si spezza e diventa inutilizzabile. Cosa fare con tutti quei pezzi di saponette? Non buttarli via, ti diamo delle dritte su come riciclarli.

Saponette: come riciclarle

Quando restano pezzi di saponette che sai già non poter più utilizzare per lavarti le mani, in genere li butti via? Da oggi non lo farai più perché stai per scoprire tanti modi per riciclarli. Uno di questi è trasformarli in profumatori per cassetti e armadi. Non dovrai fare altro che metterli in sacchetti di stoffa, chiudere con un nastrino e posizionarli dove meglio credi. Quando aprirai armadi e cassetti sarai travolto dal profumo. Per un effetto più persistente puoi anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

Un altro modo per riciclare vecchi pezzi di saponette è trasformarli in un comodo sapone liquido. Riducili a scaglie, magari grattugiandoli con una vecchia grattugia che non usi più, e versali in un pentolino. Unisci dell’acqua distillata e poni sul fuoco basso, continuando a mescolare ed eventualmente aggiungendo altra acqua se necessario. Puoi anche unire un po’ di glicerina se preferisci un risultato migliore. Una volta che il composto si sarà sciolto fallo raffreddare e poi versalo in un dispenser. Ecco pronto un nuovo sapone liquido per le mani.

E infine un sapone tutto nuovo

Se al sapone liquido che hai ottenuto aggiungi anche qualche goccia di tea tree, avrai creato un detergente per le faccende di casa. Calcola circa un cucchiaio di scaglie in 700 ml di acqua, con cui potrai pulire bagno, piastrelle e superfici lavabili.

Infine usa i pezzi di saponette per ottenere un nuovo sapone. Riducili in pezzetti o grattugiali, scioglili a fuoco molto basso con un po’ di acqua distillata e riempi delle formine in silicone. Quando sarà perfettamente raffreddato – ci vorranno almeno 24 ore – estrai il composto e avrai ottenuto un sapone da poter utilizzare come nuovo.