Arriva l’estate: è il momento di salvare il 30% della tua bolletta luce | Tutti i trucchetti che devi sapere

È tornata l’estate quindi molti di noi diventeranno migliori amici con il condizionatore, nel frattempo attueranno anche una lunga serie di comportamenti errati che faranno lievitare le nostre bollette per il pagamento della luce.

In diverse occasioni abbiamo avuto modo di parlare di escamotage che ci permettono di risparmiare considerevolmente sui costi da sostenere per il pagamento della corrente elettrica, ma prestando la dovuta attenzione possiamo ridurre ulteriormente la cifra in questione.

Sulla base di tale motivazione dobbiamo concentrare la nostra attenzione su alcune abitudini sbagliate, le quali però vanno a costellare la nostra quotidianità senza nemmeno sapere delle conseguenze che ne derivano.

Non a caso, è stata resa noto una nuova lista di cose che dobbiamo fare per evitare il patatrac, salvando i 30% della bolletta finale che andrà a incidere su quanto ogni nucleo familiare, o singolo, deve alla società fornitrice di energia.

Ti rivelo subito di cosa si tratta nello specifico e come poter intervenire circa il consumo di corrente elettrica in ogni abitazione.

Adesso che arriva l’estate risparmia in più sulla bolletta

Torniamo a parlare di abitudini errate che si legano alla nostra quotidianità, le quali vanno a determinare l’aumento del pagamento da fornire sulla bolletta dell’energia elettrica e che di volta in volta possono rappresentare anche un vero e proprio salasso. La prima cosa da tenere bene in mente è che vanno staccate tutte le prese che lasciamo agganciate alla corrente, le quali in realtà non sono di uso necessario, come nel caso del caricabatterie. Queste prese non fanno altro che generare un flusso costante di energie elettrica, le quali generano comunque un consumo.

Lo stesso vale anche per per gli apparecchi che restano in stand-by, televisione, pc fisso, ecc… questi generano quello che tecnicamente viene chiamato consumo fantasma ma che incide circa il 10 o il 20% sul costo totale della bolletta.

Staccando questo elettrodomestico risparmi il 30% consumi sui consumi di energia

Impossibile ma vero, ancora una volta, l’attenzione circa i consumi torna a concentrarsi proprio soffri frigorifero. L’abitudine comune di molte persone è quello di lasciare il frigorifero attaccato alla corrente a prescindere dal tipo di utilizzo che ne facciamo, anche quando ci allontaniamo dal nostro domicilio per alcuni giorni. In questo modo succede che il consumo dell’elettrodomestico sarà costante e incessante, ma utilizzando senza un motivo apparente.

Differentemente se pianifichiamo i giorni precedenti alla nostra partenza, in modo tale da impiegare tutti gli alimenti presenti nel frigorifero e fare la stessa cosa con il freezer, possiamo approfittarne e svuotare completamente l’elettrodomestico per poi staccare la spina. Questo escamotage ti permetterà di risparmiare anche il 30% sui costi da sostenere per l’alimentazione elettrica; inoltre, attuando questa operazione potrai liberare il frigo da condensa e quanto ne segue per poi poterlo pulire in modo eccellente prima di azionarlo nuovamente.