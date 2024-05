Ministero Sanità ritira lotti di frutta secca venduti in alcuni supermercati famosi: ecco quali

Ritiro immediato dal commercio e in particolare dai supermercati per una serie di lotti di frutta secca a causa di una irregolarità

La frutta secca, al contrario di quanto si possa pensare, è un prodotto che non fa male all’organismo e non fa nemmeno ingrassare. Certo, è necessario fare attenzione alle quantità, dal momento che è piuttosto calorica, ma si sa che se viene consumata nelle quantità adeguate, non inficia minimamente la linea e fa bene anche all’intestino.

In linea di massima non è così, nel senso che chi soffre di sindrome da intestino irritabile oppure è affetto da morbo di Crohn, dovrebbe limitare il consumo di frutta secca, perché questo alimento rischia di irritare l’apparato digerente. Ed è anche importante non mangiarla dopo i pasti o la sera, per coloro che soffrono di aerofagia, perché la frutta secca purtroppo causa la produzione di aria nella pancia.

Ci sono comunque delle quantità più o meno standard che possono essere assunte quotidianamente sia da chi non ha problemi di alcun genere, sia da chi invece ha i problemi di cui abbiamo parlato: si tratta infatti di massimo 35 grammi al giorno, ma ne bastano anche solamente 30 grammi, che corrispondono a 8/10 noci, oppure 20 nocciole, o 30 pistacchi, 20 mandorle, 10 noci di Macadamia o 18 anacardi.

Frutta secca: le motivazioni del ritiro dai supermercati

Proprietà organolettiche e nutrizionali a parte, recentemente il Ministero della Salute ha lanciato un serio allarme per alcuni lotto di mix di frutta secca, immediatamente ritirati dal commercio, che è scattato per via di una questione documentale che non ha consentito di conferire la necessaria conformità del prodotto.

Il marchio incriminato

Il sequestro di questi lotti di frutta secca riguarda un particolare brand, Caputo, produttore di queste confezioni di frutta. In particolare, i prodotti sono Più Energia, Più Benessere e Feel Good Wellness Mix. Questi tre prodotti sono le tre varietà di frutta secca prodotta dalla azienda Vincenzo Caputo Srl, che si trova a Somma Vesuviana, e che produce frutta secca in tre diversi “modelli”.

Modelli che sono stati coinvolti nel ritiro dal commercio al dettaglio e che riguardano le seguenti confezioni: Caputo Più Benessere in confezione da 100 grammi, con scadenza 12/2024 e gennaio 2025, lotti 24U340A e 24V030A; Caputo Più Energia sempre da 100 grammi, nei lotti che scadono nei mesi di marzo e di gennaio 2025, rispettivamente 24V081A e 24V015A. E poi è stato ritirato il prodotto Caputo Feel Wellness Mix, stavolta in confezioni da 150 grammi, con il numero di lotto 23U341D.