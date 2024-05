Affitti, anche se sei moroso non possono darti lo sfratto | Passa la nuova legge: puoi opporti anche verbalmente

Novità in arrivo per coloro che sono titolari di un contratto di affitto, ma morosi nel pagamento mensile… adesso non possono più sfrattarti anche se sei moroso.

Lo sfratto è un mezzo molto importante che è stato concesso ai proprietari di immobile nei confronti di locataria inadempienti, in modo tale da riprendere possesso della proprietà e fare in modo di avvalersi poi su un’eventuale restituzione del debito.

Si tratta di un iter previsto dalla legge e che deve essere accompagnato anche da un documento che il proprietario della casa può fare consegnare affittuario personalmente, oppure dal vostro avvocato di fiducia.

A ogni modo, però, nel frattempo, l’affittuario moroso può far valere le proprie ragioni ed evitare lo sfratto, così da rimanere dentro l’immobile.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come poter agire per il proprio bene, tenendo conto anche delle esigenze del proprietario di casa, il quale potrebbe aiutarvi davvero ad evitare l’irreparabile.

Cosa succede quando si è destinatari di sfratto?

Innanzitutto, la persona che lo riceve dovrà lasciare la casa o comunque far valere la sua posizione davanti al giudice che si occuperà del caso. In un primo momento si proverà anche una mediazione pacifica tra le parti, così da trovare un accordo senza dover continuare l’inter giuridico previsto.

Nel caso in cui il tanto desiderato accordo non si trovi, dunque, lo sfratto diventerà esecutivo e il destinatario dovrà lasciare definitivamente l’immobile in questione. Bisogna tenere bene in mente che questo provvedimento non vale solo per le case, ma anche per altri immobili oggetto di un contratto di affitto tra le parti.

Ecco come fare per evitare il fatidico sfratto

Per evitare lo sfratto al momento della mediazione è necessario trovare un accordo monetario con il proprietario dell’immobile. Stabilendo tempi di rientro della somma caduta e morosità, dunque, sarà possibile evitare l’iter giudiziario che cesserà così di esistere in quanto verrà comunicato al giudice che le due parti in questione hanno trovato un accordo su come procedere privatamente.

Chi ha preso un affitto l’immobile in questione, quindi, si dovrà impegnare a restituire la somma di denaro in questione e, nel frattempo, garantire nuovamente il regolare pagamento delle mensilità a decorrere dal giorno in cui si è trovato l’accordo con il proprietario. Così facendo potrete, dunque, evitare lo sfratto e fare in modo di pagare il vostro debito senza altri tipi di problematiche o condanne circa il reato commesso.