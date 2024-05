Il segreto per dormire un sonno tranquillo come un bebé senza assumere farmaci | Inizia da questa semplice abitudine

A volte dormire sembra impossibile, eppure è dimostrato che questa semplice abitudine vale più di mille medicine.

Il sonno è una delle funzioni vitali che più di tutte le altre ci aiuta a essere energici durante il giorno, infatti quando si soffre di insonnia oppure non si gode di un sonno di qualità in genere anche tutto il resto del nostro corpo è sottotono e non del tutto in equilibrio.

A volte si tende a sottovalutare il potere di una buona dormita, e non si seguono regole o abitudini che, invece, sarebbero ideali per garantire un sonno tranquillo.

Ci sono una serie, ad esempio, di buone pratiche legata alla cosiddetta “igiene del sonno”: evitare, ad esempio, di tenere accesi schermi, riposare in una stanza buia, priva di rumori, abituarsi a svuotare la mente dalle preoccupazioni quotidiane e molto altro.

Non solo: da oggi è stato dimostrato che una abitudine molto semplice che non comporta l’assunzione di farmaci aiuta a dormire meglio e prendere sonno più velocemente.

Un sonno ristoratore

Secondo alcuni studi c’è un modo facile, veloce e totalmente naturale per dormire meglio: si tratta di prendere l’abitudine di fare una doccia calda – o tiepida, a seconda della stagione – poco prima di andare a letto.

Mentre molti consigliano rimedi come l’assunzione di melatonina, o persino di psicofarmaci o calmanti, altri tendono a rimanere sul naturale così da attivare una serie di pratiche virtuose che sono ottime per il sonno, ma anche per il nostro portafogli, che non comprendono il doversi servire di agenti chimici o altro – se non, ovviamente, in situazioni limite in cui ci vengono caldamente raccomandati da chi ci segue.

Il segreto della doccia

Se vogliamo essere ancora più specifici, l’ideale per una buona qualità del sonno risiede nell’abitudine di fare la doccia una o due ore prima di mettersi a letto a una temperatura compresa tra i 40 e i 42,5 gradi – acqua poco più che tiepida.

Prima di rivolgerci a un professionista e ricorrere ai farmaci è bene tentarle tutte, specie quelle pratiche che di fatto non costano assolutamente nulla. Una doccia tiepida o calda aiuta a regolare la temperatura corporea che si espanderà anche verso le estremità del corpo, e a rilassare le membra.