Aspirina per pulire le teglie del forno: il nuovo trucco lascia sconvolti | È meglio di una paglietta abrasiva

Teglie del forno incrostate? Prova con l’aspirina, un trucco magico che le farà tornare come nuove, pulite e lucenti.

Le teglie del forno sono uno strumento molto utilizzato per preparare varie pietanze, sia direttamente a contatto con esse sia usandole come appoggio.

Ovviamente ogni utilizzo comporta lo sporcarsi e il doverle poi ripulire ben bene. Il fatto è che molte volte capita che non hai il tempo di lavare le teglie del forno, così le lasci in attesa, ripromettendoti di farlo più tardi.

Spesso però quel più tardi non arriva mai, semplicemente perché ce ne dimentichiamo. E lo sporco si accumula. Le teglie incrostate diventano così ancora più difficili da pulire.

Ma ecco che arriva in tuo soccorso qualcosa che hai sicuramente nell’armadietto dei medicinali: l’aspirina. Un trucco che pochi conoscono e che farà tornare tutto lucente e pulito. Scopri come.

Teglie del forno: con l’aspirina tornano a brillare

Mantenere le teglie del forno pulite richiede metodo e costanza. Lavarle accuratamente dopo ogni utilizzo sarebbe l’ideale, ma se proprio non riesci prova con questi metodi alternativi. Uno di questi è il sale grosso, che delle proprietà abrasive ed è quello che si definisce un agente igroscopico, capace cioè di attirare l’acqua. Cospargi la teglia con sale, bagnalo per creare una pastella e lascia agire per almeno una mezz’ora. La sua caratteristica seccherà lo sporco e sarà più facile rimuoverlo. Lava con normale sapone per i piatti e sciacqua con acqua calda.

Anche il limone può essere utile. Oltre ad essere sbiancante e antibatterico, è anche disincrostante e sgrassante. Tagliane uno a metà e strofina vigorosamente la teglia sporca, poi cospargila con zucchero, lascia agire una quindicina di minuti e strofina ancora. Come sempre, procedi con un normale lavaggio e sciacqua.

I trucchi che non conosci

Il bicarbonato svolge egregiamente una funzione abrasiva e sgrassante. Cospargi la teglia, bagna creando una pastella e ricopri con fogli da cucina bagnati, in modo che il bicarbonato non si asciughi. Lascia agire qualche ora e lo sporco verrà via facilmente lavandola.

Infine, veniamo all’aspirina. Schiaccia qualche compressa e mischiandola con acqua calda crea un composto da spalmare sulla teglia. Lascia agire qualche ora, procedi con una spugnetta e detersivo per i piatti e ammira la tua teglia pulita e lucida. Raccomandiamo l’uso dei guanti per proteggere le mani, e di testare prima il composto di aspirina su una piccola parte per osservarne l’effetto.