Lavorare nella Pubblica Amministrazione senza concorsi è finalmente possibile | Stpiendi da favola e posto a tempo indeterminato

Da questo momento in poi è possibile lavorare nella Pubblica Amministrazione anche senza aver preso parte ai concorsi. Il contratto è a tempo indeterminato.

Sono moltissimi gli italiani alla ricerca di un’occupazione dopo anni e anni in cui non si è fatto altro che parlare di disoccupazione. In questi primi mesi del 2024 sono stati diversi i concorsi e le possibilità che si sono aperte di fronte a coloro che sono alla ricerca di un contratto a tempo indeterminato.

Gli esperti del settore, ci dicono che queste possibilità lavorative si sono aperte di fronte ai cittadini italiani grazie a diversi fattori che si sono uniti creando prospettive diverse. Numerose sono mansioni nuove, per cui si cercano degli specialisti e che sono apparse sul mercato lavorativo per via di una specializzazione delle figure professionali.

Ma a dare maggiori possibilità lavorativo è anche un certo ricircolo del personale con i dipendenti più anziani pronti al pensionamento. Posti che resteranno vacanti e che dovranno essere in qualche modo occupati.

Tra le posizioni più ambite, ci sono quelle all’interno degli uffici pubblici, un lavoro piuttosto ambito, che permette di avere un buon contratto di lavoro. In molti sono coloro che, convinti che vi si possa accedere solo tramite concorso, per cui occorre essere in possesso di requisiti specifici, invece ci sarebbero delle vie traverse che in pochi conoscono.

Non sempre serve un concorso pubblico

Questa è la verità, per accedere agli uffici della Pubblica Amministrazione, non sempre occorre superare un concorso pubblico. In linea di massima la procedura concorsuale è la strada più comune, ma ci sono ovviamente delle eccezioni.

Ci sarebbe quindi, la possibilità di avere un lavoro nella Pubblica Amministrazione, senza sottoporsi a una procedura specifica. Questo è quello che prevede anche la legge italiana, anche se sono in pochi a saperlo e ancora meno a sfruttare la possibilità.

Possibilità concessa a una cerchia ristretta di persone

Purtroppo però, a tale opportunità possono avere accesso solo un numero ristretto di cittadini. Infatti, proprio come quando si vuole prendere parte a un concorso, anche per accedere alle posizioni lavorative senza però dover superare un concorso occorre avere dei requisiti.

Innanzitutto possono avervi accesso i disabili, a cui è stata riconosciuta un’invalidità pari al 55% minimo. Ci sono poi dei casi in cui si procede ad assunzioni per chiamata indiretta, quindi si tratta di possibilità pensate per figli ed eredi di persone vittime di terrorismo o testimoni di giustizia. Si accede a contratti a tempo determinato senza concorso, esattamente come succede nel caso in cui si lavori per aziende partecipate.