Hai intenzione di comprare un’auto semi nuova? Questo è il momento giusto, fallo prima di luglio | Dopo cambierà tutto

Il mercato delle auto offre periodi dell’anno nel quale conviene acquistare una macchina semi nuova. Questo è il momento giusto.

Nel segno del consumismo più sfrenato. Cadenzato. Annuale ormai. Ci siamo abituati ormai alla storia del rilascio annuale, e sebbene la voglia di acquistare l’ultimo modello è sempre più alto, attendere ci fa risparmiare un sacco di soldi.

Inutile stare appresso a questo o a quel dispositivo, rischi soltanto di buttare soldi e contribuire ad aumentare il cambiamento climatico con tutti quei milioni e milioni di dispositivi buttati sul nostro sempre più povero pianeta Terra.

La storia dei telefonini è un “copia e incolla” valido e da utilizzare per tutti i segmenti di mercato: ti compri il tuo bel iPhone 15, o il Samsung S23 se preferite, pensi di aver raggiunto l’optimum, l’anno dopo ti ritrovi con uno smartphone superato, l’anno dopo al massimo dopo due lo devi cambiare. Per forza, perché questa è la vita di un device.

Lo stesso identico discorso si può fare per le auto, una passione per molti. Comprarla nuova costa tantissimo, anche con gli incentivi, ma basta aspettare ormai qualche mese che, quella stessa macchina, la pagherai di meno. Potere di un’auto seminuova.

Dati eloquenti

Secondo i dati MSI diffusi dalle associazioni datoriali del settore, il mercato del semi nuovo è sempre più setacciato da milioni e milioni di clienti. Nel mese di aprile gli acquisti di autovetture e Suv di età compresa tra uno e tre anni, tanto per fare un esempio, sono aumentati dell’85,6%.

Un aumento che ha incrementato le operazioni di autovetture usate del 34,7% il mese scorso, e finora quest’anno il mercato dell’usato ha accumulato un considerevole +10,7% per raggiungere 672.866 unità. All’interno del mercato di auto semi nuove, poi, si scopre, dell’altro.

Occhio ai periodi dell’anno

Statisticamente alcuni periodi dell’anno sono più vantaggiosi di altri per acquistare un’auto a buon prezzo. Dicembre, per esempio, è solitamente un buon mese per risparmiare una cifra considerevole sull’acquisto di un veicolo nuovo o usato. Perché? Perché coincide con la chiusura dell’anno fiscale per molti concessionari e case automobilistiche, che li spinge a offrire sconti e promozioni speciali per raggiungere gli obiettivi di vendita annuali.

La primavera, invece, è uno dei migliori momenti per cambiare auto. Lo dicono i dati provenienti dalle associazioni dei costruttori, delle concessionarie, dei venditori ingenerali, tutti concordi: questo è il momento giusto per dare scacco al consumismo: compreremo sì, ma almeno si risparmia, una grande vittoria.