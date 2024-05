ZTL, da ora iniziano a multare anche le auto elettriche: non ce n’è più per nessuno | Ti hanno fregato alla grande

Da adesso in poi ti multano nella zona ZTL anche se hai un’auto elettrica. Non c’è più possibilità per nessuno di sfuggire.

Le zone ZTL sono state introdotte all’interno delle città italiane, per salvaguardare il benessere dell’ambiente. Le nostre città sono troppo inquinate e a dircelo sono gli studi specifici che hanno evidenziato come, in effetti, l’aria sia pressapoco irrespirabile.

Per migliorare la situazione, sono state numerose le misure intraprese nel corso degli anni. Si era iniziato con un provvedimento che prevedeva la circolazione delle automobili a targhe alterne. Non erano stati in pochi gli automobilisti che non erano proprio contenti di questo.

Poi però è stata la volta delle zone ZTL. Qui quando il varco è attivo non è possibile procedere. Una zona chiusa al traffico in cui è possibile circolare o a piedi o solo se si è in possesso di specifici permessi che lo permettono. All’ingresso e all’uscita dell’area delle telecamere che vanno a cogliere le immagini di coloro che non rispettano il divieto.

Le prossime mosse pre riuscire a migliorare l’aria che si respira, sono le auto elettriche, quelle con un carburante che è meno inquinate e infine in alcune città, la riduzione del limite di velocità.

Chi può passare a varco attivo

In linea generale a poter passare quando il varco è attivo, sono alcuni specifici automobilisti che sono in possesso del permesso che evita loro di prendere una multa molto salata. Nello specifico è permesso il transito ai veicoli destinati al trasporto dei disabili, se in possesso di iscrizione presso la polizia municipale.

Inoltre possono transitare le auto di coloro che sono residenti o che lavorano in zona e sono dotate di apposito tagliandino. Infine, in linea teorica, sono anche esentate dal divieto le automobili elettriche. Ma sembra che in alcuni casi tale indicazione non viene rispettata.

Ti multano anche con l’auto elettrica

Questo è quello che è successo a un automobilista di Torino. Esso è transitato con la sua auto elettrica in zona ZTL, ma ha ricevuto comunque la sanzione per inquinamento. Questo però è successo per un motivo specifico.

I comuni possono prevedere regole specifiche. A Torino, anche nel caso in cui si sia in possesso di auto elettrica, si ha il bisogno di avere uno specifico permesso per transitare in zona ZTL. Quindi anche nella caso in cui si abbia l’auto elettrica, si rischia comunque al multa e non si otterrà alcun annullamento.