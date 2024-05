Arriva il bonus carestia, 940€ all’anno per fare la spesa in tempi di crisi | Non prevede requisiti di età, lo passano a tutti

Grandi novità in arrivo per gli itali, potranno richiedere un nuovo bonus che viene denominato “carestia”, così potrai avere 940 euro per fare la spesa.

Nel corso degli ultimi anni i governi che si sono susseguiti al potere hanno posto al centro dell’attenzione la condizione economica degli italiani, al fine di aiutare le famiglie e i singoli a provvedere al quotidiano in vario modo, così da fronteggiare al meglio l’impennata del caro vita.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dal bonus che abbiamo presentato in precedenza, che può essere richiesto in facilmente e in alcuni casi specifici.

Facciamo riferimento ad importanti incentivi economici che arriveranno direttamente sul proprio conto corrente e non solo, necessari per provvedere all’acquisto di beni di prima necessità.

Ecco cosa facciamo riferimento e come potere richiedere l’incentivo economico in questione, così da poter gestire le migliori dei modi le finanze quotidiane.

Bonus carestia, 940 euro in arrivo per te

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, tra gli incentivi economici che sono previsti per gli italiani troviamo anche due bonus che sono conosciuti anche con l’appellativo di “Bonus Carestia”, in quanto possono essere impegnati solo ed esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità.

In particolar modo, facciamo riferimento alla Carta Acquisti che prevede un tetto massimo di spesa di 480 euro in un anno, i quali verranno suddivisi in un accredito bimestrale di 80 euro, ovvero 40 euro al mese. L’incentivo economico può essere richiesto dai nuclei familiari che ha dei bambini minori di 3 anni e altri familiari maggiori di 65 anni.

Richiedi anche questa carta che rientra nel bonus

Un’altra misura economica che rientra nel bonus al quale abbiamo fatto riferimento in precedenza, dunque, rientra anche la Carta Dedicata a Te che differisce da quella presentata in precedenza. Si tratta di un solo accredito di 460 euro che verranno accreditati una sola volta che saranno a disposizione del destinatario, così come sancito dalla Legge di Bilancio pubblicata nel 2023.

Questo incentivo economico viene assegnato automaticamente a tutti coloro che ne hanno diritto, i quali si trovano già segnati nei database del Comune di pertinenza. Infine, la somma in questione può essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità negli esercizi economici che l’accettano al momento del pagamento. Altro dettaglio da non sottovalutare, la Carta Dedicata a Te viene concessa a un nucleo familiare che comprende almeno tre componenti dove figura almeno minore con età inferiore ai 10 anni.